«Карету мне!»: самые абсурдные райдеры знаменитостей

Музыкальные дивы и короли сцены нередко удивляют своих поклонников всевозможными причудами. Не исключение и гастроли, для которых у любого артиста заготовлен райдер — список требований без которых он не согласен выступать. «МИР 24» проанализировал райдеры знаменитостей и нашел самые странные пожелания звезд, без выполнения которых они не выходят на сцену ни за какие гонорары.

БЕЙОНСЕ

Фото: wikimedia.org / idrewuk

На сегодняшний день эта r’n’b исполнительница одна из самых высокооплачиваемых в мире, и райдер у нее тоже соответствующий. Во-первых, в ее номере должна стоять специальная дорогая вода, повышающая содержание щелочи в организме, а дополнять ее должны титановые трубочки для питья, стоимость одной — тысяча долларов. При этом Бейонсе подчеркивает, что использовать такую трубочку она может всего лишь раз. Туалетная бумага звезды обязательно должна быть розового цвета, а сидение для унитаза меняется в обязательном порядке перед заездом в отель. Во время долгих концертных туров для ее детей должна быть обустроена специальная передвижная комната стоимостью один миллион долларов.

Но это еще далеко не самые странные прихоти звезды. На все концерты за пределами страны певица ездит вместе со своим астрологом. Он дает ей рекомендации, в какой день и время ей лучше всего выходить на сцену, каких опасностей избегать и даже какие продукты покупать. Вера в астрологию пришла к певице несколько лет назад, когда за день до концерта она случайно попала на сеанс к астрологу. Он порекомендовал Бейонсе отменить концерт, однако, она его не послушала. На следующий день во время выступления на нее обрушилась часть декораций. Была это случайность или нет, неизвестно, однако, артистка решила больше не испытывать судьбу.

JAY-Z Фото: wikimedia.org / Майк Барри

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Не отстает от своей супруги и рэпер JAY-Z, еще бы, ведь и он сегодня на вершине музыкального олимпа. Рэпер не пользуется одноразовой посудой, поэтому в номере должно быть только столовое серебро и фарфор. Кроме того, он заказывает себе четыре машины для гольфа и категорически не приемлет звук работающего пылесоса.

Передвигаться хип-хоп исполнитель готов исключительно на автомобиле Maybach 52-й или 67-й модели. Артист подчеркивает, что большие проблемы стоит ожидать в том случае, если кто-то из персонала попробует попросить у него бесплатный билет на концерт. Обязательным атрибутом в номере должны быть три майянские свечи с ароматом туберозы, а температура воздуха в комнате быть на уровне 21,6 градусов по Цельсию.

Фото: wikimedia.org / Питер Хатчинс

Еще один знаменитый рэпер успел отличиться своим звездным райдером. Так, согласно требованиям, его номер должен быть оснащен студийными мониторами Genelecs 1031a, которые сняли с производства уже более десяти лет назад. Все вазы обязательно должны быть цилиндрической формы, зубочистки могут быть только мятными, а полотенца — черными.

Обязательно должно быть 13 бутылок спиртного по заказу в сумме почти на 4 000$, в том числе Paradise Hennessy. Артист категорически не приемлет Coca-Сola, поэтому в его холодильнике исключительно должна стоять Pepsi. Предъявляет, кстати, рэпер требования не только к номеру и своим вещам, но к и одежде персонала — так, например, водитель Канье Уэста обязательно должен быть в одежде из хлопка. Интересно, нижнее белье Канье тоже проверяет?

Требования этой звезды однажды так смутили организаторов гастролей, что они не постеснялись выложить райдер Перри в интернет. В списке значится несколько странных пунктов. Например, в номере певицы обязательно должны быть два стула кремового цвета в форме яйца, на одном из которых должна быть подставка для ног из органического стекла. Холодильник должен быть обязательно с прозрачной дверью (Перри лень открывать дверь, чтобы каждый раз проверять, что в холодильнике?). Гардеробная должна быть исключительно нежно-розового цвета. А номер украшен белыми или фиолетовыми гортензиями, розовыми или белыми розами и пионами. Звезда также против воды в пластмассовых бутылках, так как заботиться об окружающей среде, поэтому холодные напитки требует подавать ей в специальной таре SIGG.

И еще одно интересное требование: водитель категорически не имеет права начинать разговаривать с ней первой, а также смотреть на нее через зеркало дальнего вида. Мания величия?

Фото: wikimedia.org / Джо Бьелава

В 2017 году журналисты перехватили райдер музыканта, который отправляли организаторам концерта. Работникам прессы показалось, что требования молодого артиста слишком высокие, поэтому они выложили райдер в социальные сети. Надо сказать, что требования певца тогда возмутили многих его поклонников. Во-первых, Бибер просит арендовать целых два отеля для него и его команды численностью в 120 человек. Ехать до отелей Бибер готов только на автомобилях марки Rolls-Roys, подогнанных исключительно к трапу самолета. В номере должна быть только антикварная мебель, кашемировое постельное белье, джакузи, массажное кресло, игровая приставка и стол для пинг-понга.

Ест Джастин пять раз в день, поэтому требует, чтобы каждое блюдо не повторялось. Бибер предупреждает, прежде чем приготовить для него деликатес, повар должен прослушать его песни, вдохновиться и оригинально назвать блюдо в честь певца.

ИГГИ ПОП Фото: wikimedia.org / Alex Const

В свое время у солиста группы The Stooges Игги Поппа райдер был составлен на целых 28 страниц. Одно из требований никак не подается нашему пониманию:

«Нам нужны 7 карликов, одетых в точности, как те гномы из мультфильма Уолта Диснея про женщину, которая погружается в столетнюю спячку, после того, как ее укусил ядовитый гном, или после того, как она уколола палец острым яблоком… или типа того. Ну, люди повыше тоже сойдут. Главное — отношение. И не забудьте про остроконечные шляпки», — говорилось в райдере.

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Российские звезды гораздо скромнее своих коллег, но и они порой умеют удивлять. Филипп Киркоров, например, готов выступать в городе только в том случае, если сцена не меньше 15 метров в ширину, 10 — в глубину и метр в высоту. На заднем фоне обязательно должно транслироваться звездное небо. При прибытии Киркорова должны ждать два лимузина и машина марки Mersedes для подтанцовки.

Готов заселиться артист как минимум в двухкомнатный президентский люкс. Первая комната должна быть большой, светлой и обязательно с зеркалом в полный рост. А вторая комната должна быть полностью отведена под гардероб. Интересное условие: Киркоров требует, чтобы во всех городах, где он выступает, предварительно показали его видеоклипы, фильм «Филипп Киркоров. Один год из жизни: любовь и сцена» и рекламу его выступлений. А сопровождает музыканта на каждом концерте личный повар.

Певица сейчас находится на пике своей популярности и возглавляет музыкальные хит-парады как в России , так и странах СНГ. Успешную карьеру она совмещает с не менее успешным материнством. Однако ее успехи тоже сопровождаются странностями в райдере. Например, Лобода требует кипяченную воду из нового чайника, купленного специально для нее. И такой же требует установить у себя в номере. Однажды организатором даже пришлось показать артистки чеки на чайник, потому что она не поверила в его новизну.

Как поговаривают журналисты, помимо этого, во всех жилых помещениях и гримерках, которыми пользуется Светлана, температура воздуха должна быть строго 18 градусов по Цельсию. Однако год назад, перед одним из концертов, разгорелся скандал, организаторы написали, что артистка отказалась выступать на мероприятии из-за того, что температура воздуха не составляла 24 градуса тепла. Так при какой температуре все-таки готова выступать Лобода?

Что касается «бытовых моментов», несмотря на совю популярность, у Сергея нет каких-то особенных запросов. Все очень просто и скромно: чай, кофе, молоко, мед, корень имбиря в гримерке и по три литра яблочного и вишневого сока, а также энергетические напитки для танцоров. Нередко Лазарев берет с собой на гастроли пса, которого взял из приюта, и тогда уход необходим и ему тоже.

А вот что касается технических требований, организаторы нередко называют их высокими. Например, только для разгрузки оборудования, Лазарев требует выделить ему десять рабочих. Кроме того, чтобы концерт артиста состоялся, ему должны предоставить аппаратуру высочайшего класса — цифровой пульт, акустическую и мониторную системы, медиасервер.

А вот райдер кумира девушек-подростков и подопечного Тимати отличается более странными пожеланиями. Артист требует перечислить оплату за концерт предварительно — в среднем это 2-4 миллиона рублей. Везти его из аэропорта до отеля может только водитель-мужчина, кроме того, Криду обязаны предоставить частного охранника ростом не менее 185 сантиметров. А иначе как можно отбиваться от поклонниц?

Ест Крид четыре раза в день, причем только в ресторанах премиум-класса, в которых ему должны предоставлять отдельную комнату. На столе обязательно должны быть: паста с креветками, омлет с томатами, сырники со сгущенкой и малиновое варенье. Все самое интересное начинается в гримерке. Помимо стандартных требований, в райдере Крида прописаны черные презервативы и кальян.

Как мы уже сказали в начале, Крид берет деньги за концерт сразу, но оставляет право отменить концерт, если ему не понравилась аппаратура. В отличие от Лазарева, он не возит технику с собой, а требует все от организаторов. В одном из российских городов поклонники ждали музыканта четыре часа, но он так и не вышел на сцену, оставшись недовольным музыкальной аппаратурой. При этом, деньги Крид за концерт возвращать не собирался.

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