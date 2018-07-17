Представители района Куркино стали волонтерами чемпионата мира по футболу

России завершился чемпионат мира по футболу, Москва приняла спортсменов и болельщиков на высшем уровне. Большой вклад в общее дело подготовки и проведения главного спортивного события года внесли волонтеры. В их числе оказались педагог школы №2005 района Куркино Илья Кузнецов и выпускница школы Екатерина Грачева.

— На этом чемпионате я стал волонтером на функции «Последняя миля», те, кто был тут задействован помогали болельщикам сориентироваться на стадионах и на Фан-Фестах (фестивалях болельщиков). Наиболее частыми вопросами, которые задавали нам болельщики, стали такие: «Как пройти к стадиону?», «Где можно купить сувениры и фанатскую атрибутику?», «Где найти банкомат?», «Как мне найти вход на стадион, который указан у меня в билете?», «Где я могу оформить паспорт болельщика?» и множество других вопросов, но те вопросы, которые я обозначил, стали наиболее частыми, — рассказал Илья Кузнецов.

По его словам, волонтерство на чемпионате мира помогло не только попрактиковаться в иностранном языке, но зарядило неимоверным позитивом.

Выпускница школы 2018 года Екатерина Грачева назвала волонтерство уникальным опытом. Она работала на площадке «Информационные центры», участники которой помогали горожанам и гостям столицы найти ответы на интересующие их вопросы.

Наиболее запоминающимся моментом для Екатерины стало общение с болельщиками из Колумбии

— В один из таких дней по пути на Фан-Фест я встретила двух очаровательных колумбийцев. Они попросили объяснить им как добраться до Фестиваля Болельщиков и я с радостью согласилась проводить их. Всю дорогу мы не умолкали и умудрялись шутить на чужом для нас всех языке. Проводив их, я получила дикий заряд позитива, но какого же было мое удивление, когда, спустя несколько дней, я увидела из в программе «Утро» распевающих русские песни.

Фото предоставлено школой № 2005.