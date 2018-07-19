В ЮВО заявили о сокращении числа уклонистов от военной службы

КРАСНОДАР , 19 июл — РИА Новости . Тенденция к снижению количества уклонистов от военной службы устоялась — за четыре года их стало вчетверо меньше, сообщила пресс-служба ЮВО.

По данным пресс-службы, в ходе весенней кампании на военную службу в округе призвано около 23 тысяч граждан. За вычетом направленных в Росгвардию, в Вооруженные силы России поступили 19 тысяч призывников, из них около 10 тысяч новобранцев пополнили соединения и воинские части ЮВО.

"В ЮВО отмечается устойчивая тенденция к снижению количества граждан уклоняющихся от призыва на военную службу, за последние четыре года эта цифра уменьшилась более чем в четыре раза. Возросший интерес молодежи к службе в армии обусловлен положительными изменениями в условиях её прохождения и организации повседневной деятельности войск", — приводит слова начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО капитана первого ранга Владимира Цимлянского пресс-служба.