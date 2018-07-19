Ещё
В ЮВО заявили о сокращении числа уклонистов от военной службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЮВО заявили о сокращении числа уклонистов от военной службы 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОДАР, 19 июл — РИА Новости. Тенденция к снижению количества уклонистов от военной службы устоялась — за четыре года их стало вчетверо меньше, сообщила пресс-служба ЮВО.
По данным пресс-службы, в ходе весенней кампании на военную службу в округе призвано около 23 тысяч граждан. За вычетом направленных в Росгвардию, в Вооруженные силы России поступили 19 тысяч призывников, из них около 10 тысяч новобранцев пополнили соединения и воинские части ЮВО.
"В ЮВО отмечается устойчивая тенденция к снижению количества граждан уклоняющихся от призыва на военную службу, за последние четыре года эта цифра уменьшилась более чем в четыре раза. Возросший интерес молодежи к службе в армии обусловлен положительными изменениями в условиях её прохождения и организации повседневной деятельности войск", — приводит слова начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО капитана первого ранга Владимира Цимлянского пресс-служба.
В сообщении отмечается, что наибольшее количество призывников — около 6 тысяч — из южных и кавказских регионов в Вооружённые силы России по итогам весеннего призыва направил Краснодарский край. В воинские части округа, Президентский полк, ВДВ, войска национальной гвардии отправлено более 800 представителей казачьей молодежи.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России191
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство42
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Казаки просят отменить пенсии551
Путин допустил обострение ситуации на Украине227
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение