В хоккейном клубе «Ижсталь» часть сотрудников не получают зарплату с апреля

Ижевск. Удмуртия . В хоккейном клубе «Ижсталь» часть сотрудников не получают зарплату с апреля. Несколько человек, среди которых водители и пресс-атташе, написали заявления на приостановление рабочей деятельности, сообщает официальная группа «сталеваров» Вконтакте.

«Часть сотрудников, среди которых водители и пресс-атташе клуба Сергей Березин , написали заявления на приостановление рабочей деятельности из-за невыплаты зарплаты», — говорится в сообщении.

В разговоре с корреспондентом «Сусанина» Сергей Березин подтвердил эту информацию, уточнив, что «решение является техническим».

«Нам нужно кормить семью, но задолженность довольно долгая идет. Мы при этом работаем. Насколько я знаю, четверо сотрудников (написали заявления — прим. ред.) и еще готовы присоединиться», — рассказал Березин.

Он также уточнил, что клуб в скором времени пообещал выплатить зарплаты.

Отметим, что на данный момент, согласно информации, размещенной на официальном сайте, в составе «сталеваров» 8 человек: вратарь, защитник и шесть нападающих. Еще восемь хоккеистов были приглашены на просмотр. Ранее клуб погасил долги по страховым взносам, однако на данный момент коллектив не начал подготовку к сезону. 10 августа «сталевары» должны принимать участие в домашнем традиционном турнире памяти Тарасова.