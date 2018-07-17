Вышел официальный трейлер байопика о Фредди Меркьюри и Queen

Киностудия Twentieth Century Fox опубликовала официальный трейлер байопика о рок-солисте Фредди Меркьюри с Рами Малеком в главной роли — фильма «Богемская рапсодия».

Фильм Брайана Сингера , законченный режиссером Декстером Флетчером, выйдет в российский прокат 1 ноября 2018 года.

В «Богемской рапсодии» авторы обещают показать карьеру Меркьюри от расцвета до Queen до сольной работы и возвращения в знаменитый коллектив, а после — гибели. В новом трейлере Малек предстает в красочных нарядах Меркьюри и воссоздает целую серию ставших легендарными выступлений.