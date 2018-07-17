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Вышел официальный трейлер байопика о Фредди Меркьюри и Queen
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Вышел официальный трейлер байопика о Фредди Меркьюри и Queen 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Киностудия Twentieth Century Fox опубликовала официальный трейлер байопика о рок-солисте Фредди Меркьюри с Рами Малеком в главной роли — фильма «Богемская рапсодия».
Фильм Брайана Сингера, законченный режиссером Декстером Флетчером, выйдет в российский прокат 1 ноября 2018 года.
В «Богемской рапсодии» авторы обещают показать карьеру Меркьюри от расцвета до Queen до сольной работы и возвращения в знаменитый коллектив, а после — гибели. В новом трейлере Малек предстает в красочных нарядах Меркьюри и воссоздает целую серию ставших легендарными выступлений.
Ранее биографы актрисы Кэрри Фишер рассказали о ее романах с Дэвидом Боуи и Фредди Меркьюри.
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