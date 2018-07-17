Соратники Бутиной шокированы её арестом

Задержанная в США Мария Бутина практически не участвовала в жизни основанного ею движения «Право на оружие» после отъезда из России , рассказал News.ru её соратник Александр Мочалин. Предположительно, именно «лоббирование интересов» данной организации вменяют в вину девушке.

«Она уехала в Америку учиться, хотела получить образование, делать карьеру в международных отношениях. Участия в жизни движения она практически не принимала, была слишком загружена учёбой, чтобы заниматься еще какой-то деятельностью», — считает собеседник News.ru. — Я сомневаюсь, что она причастна к каким-то разведкам, спецслужбам. Её деятельность была связана с учёбой, с карьерой, но не более того».

Обвинители считают, что Бутина «работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства ». Имя этого лица не приводится, но по указанным в документах фактам биографии в нём можно угадать Александра Торшина . Под его началом Бутина как раз занималась темой самозащиты и легализации ношения оружия.

youtube.com/voorugen

Александр Мочалин

В социальных сетях распространяется версия о том, что Бутина и Торшин, которые являются пожизненными членами Национальной стрелковой ассоциации США, имели задачу «лоббировать американские интересы в России в обмен на доступ к Дональду Трампу и общий бизнес с политтехнологом президента Полом Эриксоном». Эриксон — член Национальной стрелковой ассоциации США.

Как говорится в обвинительном заключении, Бутина действовала в США «как агент России, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвижения интересов РФ».

Мария в качестве члена правления организации «Право на оружие», действительно, взаимодействовала с Национальной стрелковой ассоциацией США. «У нас были контакты, это не скрывалось, приезжали делегации, это были официальные визиты», — рассказал Александр Мочалин, который также является членом правления «Права на оружие».

По его словам, у российской и американской организаций общие задачи — защита прав владельцев гражданского оружия. «Но какой смысл российскую организацию лоббировать в США? Это абсолютный абсурд!» — заявил собеседник.

vk.com/butina_maria

Мария Бутина

С этим согласен ещё один участник «Права на оружие», член ОНФ и общественный деятель Дмитрий Губанов . «Вся вина Марии в том, что она всегда продвигала право-консервативные ценности и дружила с NRA (национальной стрелковой ассоциацией) — опорой Республиканской партии и традиционалистов в Америке», — написал Губанов на своей странице в социальной сети VKontakte.

В официальных аккаунтах «Права на оружие» ситуация с задержанием Бутиной также не осталась без внимания. «Считаем, что обвинение надуманное и политически ангажированное», — говорится в Twitter и Facebook движения.

Примечательно, что ещё в мае 2017 года сама Мария комментировала в аккаунте VKontakte статью газеты The Washington Post о контактах «Права на оружие» с Национальной стрелковой ассоциацией. По словам Марии, в этом материале журналисты «в очередной раз пытались усмотреть „длинную руку Кремля“ и влияние Москвы на президентские выборы в США в ноябре 2016 года».

«От меня конспирологам: право на оружие и самооборону — это основа права на человеческую жизнь. Без реальной возможности защитить себя и свою семью с помощью оружия — это право всего лишь несколько слов на бумаге. Нет ничего удивительного в том, что оружейные сообщества сотрудничают в борьбе за это право. Больше того, это намного более крепкая основа для построения взаимоотношений, чем абстрактные политические лозунги», — писала Мария Бутина.