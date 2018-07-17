Соратники Бутиной шокированы её арестом 

Задержанная в США Мария Бутина практически не участвовала в жизни основанного ею движения «Право на оружие» после отъезда из России, рассказал News.ru её соратник Александр Мочалин. Предположительно, именно «лоббирование интересов» данной организации вменяют в вину девушке.
«Она уехала в Америку учиться, хотела получить образование, делать карьеру в международных отношениях. Участия в жизни движения она практически не принимала, была слишком загружена учёбой, чтобы заниматься еще какой-то деятельностью», — считает собеседник News.ru. — Я сомневаюсь, что она причастна к каким-то разведкам, спецслужбам. Её деятельность была связана с учёбой, с карьерой, но не более того».
Девушку обвинили в том, что она лоббировала интересы некой российской организации, а такая деятельность в Америке без специального разрешения запрещена, рассказал ранее News.ru заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы.
Обвинители считают, что Бутина «работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства». Имя этого лица не приводится, но по указанным в документах фактам биографии в нём можно угадать Александра Торшина. Под его началом Бутина как раз занималась темой самозащиты и легализации ношения оружия.
youtube.com/voorugen
Александр Мочалин
В социальных сетях распространяется версия о том, что Бутина и Торшин, которые являются пожизненными членами Национальной стрелковой ассоциации США, имели задачу «лоббировать американские интересы в России в обмен на доступ к Дональду Трампу и общий бизнес с политтехнологом президента Полом Эриксоном». Эриксон — член Национальной стрелковой ассоциации США.
Как говорится в обвинительном заключении, Бутина действовала в США «как агент России, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвижения интересов РФ».
Мария в качестве члена правления организации «Право на оружие», действительно, взаимодействовала с Национальной стрелковой ассоциацией США. «У нас были контакты, это не скрывалось, приезжали делегации, это были официальные визиты», — рассказал Александр Мочалин, который также является членом правления «Права на оружие».
По его словам, у российской и американской организаций общие задачи — защита прав владельцев гражданского оружия. «Но какой смысл российскую организацию лоббировать в США? Это абсолютный абсурд!» — заявил собеседник.
vk.com/butina_maria
Мария Бутина
С этим согласен ещё один участник «Права на оружие», член ОНФ и общественный деятель Дмитрий Губанов. «Вся вина Марии в том, что она всегда продвигала право-консервативные ценности и дружила с NRA (национальной стрелковой ассоциацией) — опорой Республиканской партии и традиционалистов в Америке», — написал Губанов на своей странице в социальной сети VKontakte.
В официальных аккаунтах «Права на оружие» ситуация с задержанием Бутиной также не осталась без внимания. «Считаем, что обвинение надуманное и политически ангажированное», — говорится в Twitter и Facebook движения.
Примечательно, что ещё в мае 2017 года сама Мария комментировала в аккаунте VKontakte статью газеты The Washington Post о контактах «Права на оружие» с Национальной стрелковой ассоциацией. По словам Марии, в этом материале журналисты «в очередной раз пытались усмотреть „длинную руку Кремля“ и влияние Москвы на президентские выборы в США в ноябре 2016 года».
«От меня конспирологам: право на оружие и самооборону — это основа права на человеческую жизнь. Без реальной возможности защитить себя и свою семью с помощью оружия — это право всего лишь несколько слов на бумаге. Нет ничего удивительного в том, что оружейные сообщества сотрудничают в борьбе за это право. Больше того, это намного более крепкая основа для построения взаимоотношений, чем абстрактные политические лозунги», — писала Мария Бутина.