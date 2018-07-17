ГД приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингах

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия до 100 тысяч рублей.

Депутаты предлагают внести поправки, согласно которым предусматривается административная ответственность в виде штрафа за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления. Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей и для юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, следует из документа к законопроекту.

Авторы проекта напоминают, что 31-я статья Конституции РФ дает гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Но для проведения публичного мероприятия вне специально отведенных для этих целей мест организатор в соответствии с законом подает в уполномоченный орган власти уведомление о планируемом месте и времени проведения публичного мероприятия, по результатам рассмотрения которого происходит согласование заявленного места и времени проведения мероприятия.

Изменения предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 20.2.3 «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия». Соответствующие дела об административных правонарушениях будут возбуждаться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) и рассматриваться судьями районных судов, отмечают авторы инициативы.

Госдума также одобрила еще один законопроект депутатов Аршиновой, Грибова и Вяткина, предусматривающий обязать организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее, чем за один день.

Авторы инициативы отмечают, что за последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, выражающееся в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится. Изменения вносятся в ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».