В Прикамье на линию выйдет трамвай нового поколения

Перми появится трамвай нового поколения.

17 июля на Московском урбанистическом форуме правительство Пермского края , администрация города Перми и ООО «ПК Транспортные системы» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает тестовую эксплуатацию низкопольного трамвая нового поколения.

В Прикамье планируется обновление подвижного состава общественного транспорта. Уже в этом году планируется провести конкурс на закупку новых трамвайных вагонов.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников , обновление подвижного состава — один из важнейших этапов преобразования транспортной системы региона.

«Мы понимаем, что комфортная городская среда — это не только дороги, на которые мы второй год направляем много сил и средств, не только безопасные и комфортные дворы, где гуляют наши дети. Это ещё и общественный транспорт, которым мы пользуемся ежедневно, — сказал губернатор. — Развитие транспорта позволит обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью, качественными образовательными услуга. Транспорт должен давать другой, более высокий, уровень комфорта».

По словам главы города Дмитрия Самойлова, развитие транспортной отрасли в Перми сейчас рассматривается комплексно.

«Обновление подвижного состава является для нас сегодня одним из приоритетов. В первую очередь мы должны оценить, как новый вагон впишется в существующую инфраструктуру пермского электротранспорта. Администрация уже приступила к разработке плана обновления и трамвайных путей и опор контактной сети. Мы изучаем новинки и технического оснащения транспортных средств системами видеонаблюдения, и климат-контролем, и даже учёта пассажиров. Это один из ключевых этапов масштабной программы по изменениям в отрасли пассажирских перевозок», — прокомментировал подписание соглашения глава Перми.

Президент ООО «ПК Траспортные системы» Феликс Винокур отметил качественные характеристики новых трамвайных вагонов «City Star». По его словам, в них будет комфортно как пожилым и маломобильным жителям региона, так и родителям с маленькими детьми. Новые трамваи обладают тихим и плавных ходом, оснащены системой кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя. В Пермь тестовый вагон приедет в октябре.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, компания ООО «ПК Транспортные системы» начнет разработку уникальной в России технологии автономного трамвайного движения без использования контактной сети.

Оба проекта будут реализованы в рамках новой транспортной модели города Перми, разрабатываемой в целях повышения качества пассажирских перевозок, а также повышения безопасности общественного транспорта.

Напомним, последнее обновление электротранспорта в Перми было в 2010 — 2012 годах, тогда администрация города приобрела 45 новых низкопольных трамвайных вагонов.