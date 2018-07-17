Бактерия туберкулеза может подавлять иммунную систему, способствуя распространению болезни

Фото: FlickrБактерия туберкулеза может подавлять иммунную систему, способствуя распространению болезниУченые хорошо понимают, как бактерия, вызывающая туберкулез, одну из ведущих причин смерти, уклоняется от иммунной системы, чтобы закрепиться в организме. Тем не менее, неясно, содействует ли патоген в подрыве иммунной системы и распространении болезни.

Новое исследование раскрывает доказательства того, что палочка Коха нарушает регуляторные пути в лейкоцитах, которые ограничивают разрушение тканей. Исследование, проведенное учеными из Университета Саутгемптона (University of Southampton) в Соединенном Королевстве , опубликовано в журнале PLOS Pathogens.

Иммунитет при туберкулезе

Туберкулез (ТБ) является инфекционным заболеванием, которое вызывается микроорганизмом Mycobacterium tuberculosis. Болезнь входит в первую десятку причин смерти во всем мире и в основном поражает легкие.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулезом больны 10,4 миллиона человек, и в 2015 году болезнь была причиной 1,8 миллиона смертей.

Основной путь, по которому люди заражаются туберкулезом, — это вдыхание воздуха, содержащего бактерию туберкулеза, которая попадает туда при тесном контакте с инфицированным.

ТБ можно вылечить и предотвратить, и, по оценкам ВОЗ , в период между 2000 и 2015 годами было спасено 49 миллионов жизней благодаря эффективному диагнозу и лечению заболевания.

Известно, что полости в легких, которые возникают при ТБ, являются результатом активности разрушающих ткани ферментов, в частности, таких как матриксная металлопротеиназа-1 (MMP-1), которая высвобождается из типа иммунной клетки, называемой макрофагами.

Макрофаги представляют собой белые кровяные клетки, которые поглощают и уничтожают нежелательные агенты, такие как патогены и нездоровые клетки человека.

Организму необходима MMP-1, чтобы помочь ремоделировать легочную ткань (например, при заживлении ран), но если имеется слишком большое количество фермента, это может привести к разрушению тканей.

Ученые отмечают, что, хотя сигнальные пути, контролирующие MMP-1 в макрофагах, уже идентифицированы, мало что известно о том, что происходит с такими путями в ткани, инфицированной туберкулезом.

Материалы и методы обследования

Таким образом, исследователи попытались выяснить больше, изучив молекулярные эффекты бактерий TБ на изолированных макрофагах.

Чтобы подтвердить, что подавление сигнального пути происходит у людей с ТБ, ученые изучили макрофаги в легочной ткани, взятые у инфицированных пациентов.

Результаты научной работы

Они обнаружили, что бактерия TБ подавляет сигнальный путь, называемый PI3K / AKT / mTORC1, чтобы привлечь макрофаги для высвобождения MMP-1. Этот путь помогает регулировать MMP-1.

Исследователи объясняют в своей работе, что одна из особенностей, которая делает туберкулез весьма заразным заболеванием, заключается в том, что он разрушает легочную ткань и создает полости в легких. Они обнаружили, что ген, который необходимо включить для пути к ограничению производства MMP-1, «молчит» у пациентов с ТБ-инфекцией, что указывает на то, что это может быть причиной разрушения тканей легких у этих пациентов.

Когда ученые изучали изолированные макрофаги, они также обнаружили, что бактерия туберкулеза нарушает еще один сигнальный путь, называемый киназой, взаимодействующей с киназой MAP (MNK), в результате чего также увеличивается производство MMP-1.

Авторы отмечают, что их открытие является первым доказательством связи между путём MNK и образованием фермента MMP-1.

Важным результатом исследования является возможность того, что новые и существующие противотуберкулезные препараты непреднамеренно подавляют выявленные пути. Если это так, то такие лекарства могут фактически способствовать распространению туберкулеза.

Выводы

«Туберкулез превратился в конечный патоген, и мы идентифицируем механизм, при котором бактерии отключают «тормоза» иммунной системы, чтобы вызвать разрушение в легких», — говорит автор исследования Терсис Т. Брейс (Patience T. Brace) из Университета Саутгемптона.

Авторы другого исследования рассказывают, как вакцина от туберкулеза может защитить от других заболеваний.