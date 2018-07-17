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В парке Северного Тушина проведут пленэр
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В парке Северного Тушина проведут пленэр 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Алые паруса» 21 июля организует пленэр на тему «Город будущего» в парке «Северное Тушино».
— В 2017 году пленэр был приурочен к 200-летию И. Айвазовского, и москвичам было предложено запечатлеть на холстах водную стихию. В этом году тема мероприятия — «Город будущего». Она подразумевает зарисовку пейзажей и объектов Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным. Проведет мероприятие руководитель студии изобразительного искусства «Солнышко» Ирина Морозова, — рассказали в пресс-службе КЦ «Алые паруса».
Начало в 12.00. Участие бесплатное. Возрастное ограничение: 6+. Адрес проведения: улица Свободы, д. 56 (главная сцена парка).
Фото: M24.ru/Юлия Накошная.
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