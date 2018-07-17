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Маршрут трамваев №25 отменят с 18 июля на время ремонта путей на ул. Бориса Галушкина
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Маршрут трамваев №25 отменят с 18 июля на время ремонта путей на ул. Бориса Галушкина 

Агентство «Москва» 1 час назад
Бориса Галушкина, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с ремонтом трамвайных путей на ул. Бориса Галушкина с 18 июля 2018 г. до окончания работ изменяются маршруты трамвая №11, 25», — говорится в сообщении.
Уточняется, что трамваи №11 будут следовать от ул. 16-я Парковая до Ростокинского проезда, далее до площади Сокольнической Заставы. Что касается движения трамваев №25, то оно осуществляться не будет.
«Организуется временный маршрут автобуса №011 «ВДНХ (южная)»-«Богородское». Автобусы поедут вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками (по маршруту автобуса №311)», — заключили в пресс-службе.
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