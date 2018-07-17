Ещё
Госдума приняла законопроект об ответственности товарных агрегаторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла законопроект об ответственности товарных агрегаторов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Госдума во втором чтении приняла законопроект об интернет-агрегаторах и об ответственности их владельцев за ложную информацию о товарах и услугах, передаёт РИА «Новости».
Инициатива, разработанная Правительством, направлена на восполнение пробела в законодательстве. В настоящее время деятельность площадок, не продающих товары, но предоставляющих информацию о товарах и позволяющих произвести оплату, не регулируется законом, и поэтому они не несут ответственности перед потребителем.
Законопроект обязывает владельцев подобных сервисов предоставлять потребителю информацию о себе и о продавце товара. Продавцы будут обязаны сообщать достоверную информацию о себе.
Инициатива обязывает компании-агрегаторы возвращать потребителю стоимость товара, приобретённого на основании недостоверной информации.
В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.
Парламентская газета: последние новости
Первая победа морской авиации России Изменятся условия регистрации брака Военная полиция накажет военнослужащих за курение в неположенном месте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца69
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Погиб Тагир Вагапов4
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде213
Тест: Выжили бы вы в царской России?63
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение