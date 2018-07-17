Госдума приняла законопроект об ответственности товарных агрегаторов

Госдума во втором чтении приняла законопроект об интернет-агрегаторах и об ответственности их владельцев за ложную информацию о товарах и услугах, передаёт РИА «Новости»

Инициатива, разработанная Правительством, направлена на восполнение пробела в законодательстве. В настоящее время деятельность площадок, не продающих товары, но предоставляющих информацию о товарах и позволяющих произвести оплату, не регулируется законом, и поэтому они не несут ответственности перед потребителем.

Законопроект обязывает владельцев подобных сервисов предоставлять потребителю информацию о себе и о продавце товара. Продавцы будут обязаны сообщать достоверную информацию о себе.

Инициатива обязывает компании-агрегаторы возвращать потребителю стоимость товара, приобретённого на основании недостоверной информации.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.