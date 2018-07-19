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19 июля. Главное за минуту: Госдума повысила пенсионный возраст россиян, налог на самозанятых снизят
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19 июля. Главное за минуту: Госдума повысила пенсионный возраст россиян, налог на самозанятых снизят 

Банки.ру 1 час назад
Фото: "Открытый Нижний"
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. За реформу проголосовали 328 депутатов, против — 104, никто не воздержался. Документ поддержала лишь фракция «Единая Россия» (всего во фракции 342 депутата, так что даже единороссы одобрили законопроект не единогласно). Представители трех других парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой.
• С 1 января 2019 года система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий. Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физлиц и индивидуальных предпринимателей — 1,4 млн рублей. Соответствующий законопроект принят Государственной думой во втором чтении. Одна из немногих хороших новостей для малого бизнеса.
Минфин предлагает снизить налог на самозанятых. Ведомство доработало концепцию налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых, она направлена в правительство. Новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5—4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. Плюс еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы. Ранее ведомство предлагало узаконить сбор для самозанятых в 3% и 6% соответственно. Пока все попытки государства вывести самозанятых граждан из тени заканчивались провалом — так что самозанятые пока не платят никаких налогов.
Сбербанк назвал главные киберугрозы для россиян. Крупнейшими киберугрозами для россиян являются вредоносное программное обеспечение на смартфонах и социальная инженерия, на которую приходится около 80% фиксируемых в Сбербанке попыток мошенничества. Если учесть, что мошенничеству на социальной инженерии — много веков, если не тысячелетия, это ставит под сомнение технологический оптимизм, которым славится в том числе руководство крупнейшего российского банка.
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