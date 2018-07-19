19 июля. Главное за минуту: Госдума повысила пенсионный возраст россиян, налог на самозанятых снизят

• С 1 января 2019 года система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий. Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физлиц и индивидуальных предпринимателей — 1,4 млн рублей. Соответствующий законопроект принят Государственной думой во втором чтении. Одна из немногих хороших новостей для малого бизнеса.

Минфин предлагает снизить налог на самозанятых. Ведомство доработало концепцию налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых, она направлена в правительство. Новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5—4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. Плюс еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы. Ранее ведомство предлагало узаконить сбор для самозанятых в 3% и 6% соответственно. Пока все попытки государства вывести самозанятых граждан из тени заканчивались провалом — так что самозанятые пока не платят никаких налогов.