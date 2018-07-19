19 июля. Главное за минуту: Госдума повысила пенсионный возраст россиян, налог на самозанятых снизят 

• Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. За реформу проголосовали 328 депутатов, против — 104, никто не воздержался. Документ поддержала лишь фракция «Единая Россия» (всего во фракции 342 депутата, так что даже единороссы одобрили законопроект не единогласно). Представители трех других парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой.
• С 1 января 2019 года система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий. Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физлиц и индивидуальных предпринимателей — 1,4 млн рублей. Соответствующий законопроект принят Государственной думой во втором чтении. Одна из немногих хороших новостей для малого бизнеса.
• Минфин предлагает снизить налог на самозанятых. Ведомство доработало концепцию налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых, она направлена в правительство. Новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5—4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги. Плюс еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы. Ранее ведомство предлагало узаконить сбор для самозанятых в 3% и 6% соответственно. Пока все попытки государства вывести самозанятых граждан из тени заканчивались провалом — так что самозанятые пока не платят никаких налогов.
• Сбербанк назвал главные киберугрозы для россиян. Крупнейшими киберугрозами для россиян являются вредоносное программное обеспечение на смартфонах и социальная инженерия, на которую приходится около 80% фиксируемых в Сбербанке попыток мошенничества. Если учесть, что мошенничеству на социальной инженерии — много веков, если не тысячелетия, это ставит под сомнение технологический оптимизм, которым славится в том числе руководство крупнейшего российского банка.