Тверская область планирует получить федеральные средства на развитие исторических поселений

Торжок. В настоящее время статус исторических поселений федерального значения имеют три города Верхневолжья: Осташков, Торопец

Дополнительные средства регионам также будут выделены по программам благоустройства территорий и пространственного развития, добавил губернатор. Поручение правительству РФ проработать дополнительные меры поддержки исторических поселений дал Президент России Владимир Путин по итогам Форума малых городов и исторических поселений, который прошёл в Коломне в январе текущего года.

В рамках проекта «больших инвестиций» Нового банка развития БРИКС в Торжке запланированы работы по комплексному развитию территории и инфраструктуры. Предусмотрены реконструкция и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, дома городничего и казначея, жилого дома XIX века. Также планируется благоустройство старинного сквера «Городской бульвар», площади Революции, Тверецкой набережной, сквера на ул. Студенческой и ряда других объектов. По завершении реализации проекта в Торжке будет сформирован единый культурно-туристический комплекс, в который, в том числе войдёт и знаменитая гостиница Пожарских. Планируемый срок проведения работ — до 2025 года. Банк БРИКС планирует направить на эти цели около 1,5 млрд рублей. С учётом федеральных, региональных и муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит порядка 2 млрд рублей.

В рамках федеральной целевой программы «Культура России» в 2018 году в Торжке предполагается проведение ремонтно-реставрационных работ в Борисоглебском мужском монастыре, разработка проектной документации на реставрацию собора Входа Господня в Иерусалим , создание проектной документации по Спасо-Преображенскому собору города. Общий объём средств федерального бюджета по этому направлению — 22 млн рублей. За счёт областного бюджета будет разработана научно-проектная документация по воссозданию колокольни Васильевской церкви.

На ремонт дорог местного значения в Торжке в 2018 году заложено около 97 млн рублей. Общая протяжённость ремонта составит порядка 5 км, объекты отобраны с учётом социальной значимости. На укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций города в 2018 году из областного бюджета направлено более 8,5 млн рублей. Ремонт и замена оборудований пройдут в школах № 5,6 и гимназии №7.

Также в этом году Торжок наряду с Осташковом вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха. Предполагается, что в этом году будет разработана проектная документация, практическая реализация проекта намечена на 2019 год.

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ также рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По мнению Игоря Рудени, важно, что поддержка регионов со стороны федерального центра не будет снижена.

Также обсуждалась разработка приоритетных национальных проектов, которые обозначил Президент РФ Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года. Они будут реализованы по 12 направлениям, в том числе в сферах демографии, здравоохранения, образования и культуры, формирования городской среды, экологии, дорожной отрасли, поддержки предпринимательства, сообщает правительство Тверской области.