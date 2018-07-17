Тверская область планирует получить федеральные средства на развитие исторических поселений 

Тверской регион планирует получить средства из федерального бюджета в рамках проекта по развитию территории и инфраструктуры исторических поселений. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя 17 июля в ходе общения с журналистами после заседания правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Участие в работе также принял член Совета Федерации РФ от Тверской области Андрей Епишин.
В настоящее время статус исторических поселений федерального значения имеют три города Верхневолжья: Осташков, Торопец и Торжок.
— Торжок — это отдельный проект, который реализуется комплексно по линии Министерства культуры РФ, Русской Православной Церкви и Нового банка развития БРИКС. Кроме того, Правительство Тверской области будет выделять дополнительные средства на дорожное строительство, ЖКХ, приведение в порядок фасадов зданий. Одна из задач — убрать трубы, проложенные открытым способом вдоль дорог в историческом центре города. Внешний вид Торжка должен соответствовать нормам эстетики, — сказал Игорь Руденя.
Дополнительные средства регионам также будут выделены по программам благоустройства территорий и пространственного развития, добавил губернатор. Поручение правительству РФ проработать дополнительные меры поддержки исторических поселений дал Президент России Владимир Путин по итогам Форума малых городов и исторических поселений, который прошёл в Коломне в январе текущего года.
В рамках проекта «больших инвестиций» Нового банка развития БРИКС в Торжке запланированы работы по комплексному развитию территории и инфраструктуры. Предусмотрены реконструкция и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, дома городничего и казначея, жилого дома XIX века. Также планируется благоустройство старинного сквера «Городской бульвар», площади Революции, Тверецкой набережной, сквера на ул. Студенческой и ряда других объектов. По завершении реализации проекта в Торжке будет сформирован единый культурно-туристический комплекс, в который, в том числе войдёт и знаменитая гостиница Пожарских. Планируемый срок проведения работ — до 2025 года. Банк БРИКС планирует направить на эти цели около 1,5 млрд рублей. С учётом федеральных, региональных и муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит порядка 2 млрд рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России» в 2018 году в Торжке предполагается проведение ремонтно-реставрационных работ в Борисоглебском мужском монастыре, разработка проектной документации на реставрацию собора Входа Господня в Иерусалим, создание проектной документации по Спасо-Преображенскому собору города. Общий объём средств федерального бюджета по этому направлению — 22 млн рублей. За счёт областного бюджета будет разработана научно-проектная документация по воссозданию колокольни Васильевской церкви.
На ремонт дорог местного значения в Торжке в 2018 году заложено около 97 млн рублей. Общая протяжённость ремонта составит порядка 5 км, объекты отобраны с учётом социальной значимости. На укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций города в 2018 году из областного бюджета направлено более 8,5 млн рублей. Ремонт и замена оборудований пройдут в школах № 5,6 и гимназии №7.
Также в этом году Торжок наряду с Осташковом вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха. Предполагается, что в этом году будет разработана проектная документация, практическая реализация проекта намечена на 2019 год.
На заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ также рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По мнению Игоря Рудени, важно, что поддержка регионов со стороны федерального центра не будет снижена.
Также обсуждалась разработка приоритетных национальных проектов, которые обозначил Президент РФ Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года. Они будут реализованы по 12 направлениям, в том числе в сферах демографии, здравоохранения, образования и культуры, формирования городской среды, экологии, дорожной отрасли, поддержки предпринимательства, сообщает правительство Тверской области.