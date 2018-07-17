Лучшие мультфильмы 2018 года

Прошла половина года, и можно уже посмотреть, что хорошего принес нам 2018-й. Отобрали полнометражные мультфильмы, которым пользователи КиноПоиска поставили оценку выше семи, и добавили еще один, чуть-чуть не дотянувший, но с боевыми кроликами.

До конца года будем обновлять этот список и вносить в него лучшее из лучшего.

Остров собак

Остров собак

Атари Кобаяши двенадцать лет, его опекает коррумпированный мэр города Мегасаки, который придумал выгнать всех собак на громадный мусорный остров. Выслали и верного друга Атари, пса Спотса. Чтобы спасти товарища, мальчик в одиночку летит на остров, знакомится со стаей дворняг и отправляется в эпичное приключение. Вместе они изменят будущее Префектуры. Приготовьтесь к тому, что после просмотра этого мультфильма, снятого Уэсом Андерсоном, вам невыносимо захочется завести собаку.

Укрась прощальное утро цветами обещания

Укрась прощальное утро цветами обещания

Красавица Макия — бессмертная. Столетиями армии пытались завоевать её род и завладеть секретом вечной жизни, и теперь город разрушен, а Макия скрывается в лесу, где встречает простого маленького мальчика Эриала, потерявшего родителей. Спустя годы мальчик взрослеет, и у скрывающейся пары появляются чувства друг к другу. Но Эриал смертен. Это глубокая семейная драма, замешанная на фэнтези — философская притча о любви и жизни.

Добытчица

Добытчица

Ирландский мультфильм об афганской девочке Парване, на долю которой выпало тяжелое испытание: после ареста отца в доме остались только женщины, и им запрещено находится на улице без сопровождения мужчины из семьи, так что юной Парване пришлось остричь волосы, переодеться мальчиком и не дать близким умереть с голоду. Это потрясающая и непростая история, которую стоит увидеть каждому. К созданию ленты приложила руку студия Cartoon Saloon, известная по мультфильмам «Песнь моря» и «Тайна Келлс».

Суперсемейка 2 Суперсемейка 2 В соответствии с духом времени и обстоятельствами старшим членам суперсемейки пришлось разделить обязанности: теперь Миссис Исключительная спасает мир, а Мистер Исключительный ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей, в той или иной степени недовольных своими суперспособностями. Но в связи с появлением могущественного врага им придется забыть о своих претензиях к мирозданию. Самый кассовый мультфильм в Штатах, между прочим.

Мэри и ведьмин цветок

Мэри и ведьмин цветок

Еще одно аниме. Мэри проводит каникулы в деревне и изнывает от скуки, но в последнюю неделю лета она находит удивительный цветок, который уносит её в чудесный мир. Девочка попадает в школу ведьм, где её принимают за свою, и понимает, что здесь ставят эксперименты на животных. Мэри категорически против! Добрая классическая сказка, одновременно развлекающая и прививающая важные человеческие качества.

Кролик Питер

Кролик Питер

Кролик Питер и его компания, как и положено этим зверькам, на регулярной основе разоряют сад злобного фермера МакГрегора. Через какое-то время старик умирает, кролики ликуют, что сад теперь их, но длится радость недолго — объявляется молодой Томас МакГрегор, наследник. Объявлена война, о которой позже пожалеют обе стороны. Мультфильм богат на шутки, милейших толстопушистых зверят и хорошо заканчивается, конечно.