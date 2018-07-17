Нацпарк «Прибалькайский» присоединяется к всероссийскому лагерю «Экодемия» 

С приветственным словом к гостям обратятся директора байкальских особо охраняемых природных территорий (ООПТ): Прибайкальского нацпарка, Байкальского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского нацпарка.
Для гостей и представителей СМИ будут проведены экскурсии по лагерю и озеру Байкал, а также представлены эксклюзивные кинопоказы, посвященные природе Байкала и добровольчеству на Байкальской природной территории.
Работа «Экодемии» проходит с июля по сентябрь на территории всей России: 12 заповедников и нацпарков страны участвуют в проведении летних волонтерских смен. Лагерь на территории Прибайкальского национального парка (5 смен по 90 человек) будет работать с 30 июля по 9 сентября 2018 года.