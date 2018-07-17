Нацпарк «Прибалькайский» присоединяется к всероссийскому лагерю «Экодемия»

С приветственным словом к гостям обратятся директора байкальских особо охраняемых природных территорий (ООПТ): Прибайкальского нацпарка, Байкальского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского нацпарка.

Для гостей и представителей СМИ будут проведены экскурсии по лагерю и озеру Байкал, а также представлены эксклюзивные кинопоказы, посвященные природе Байкала и добровольчеству на Байкальской природной территории.