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Еще один чешский министр ушел в отставку из-за плагиата в дипломе
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Еще один чешский министр ушел в отставку из-за плагиата в дипломе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 17 июл — РИА Новости. Глава минтруда Чехии Петр Крчал объявил во вторник о своем уходе в отставку в связи с обнаруженным журналистами в его дипломной работе плагиатом, его пресс-конференция транслировалась сетевыми ТВ-каналами.
Ровно неделю назад также по причине плагиата в своих дипломных работах в двух вузах вынуждена была уйти в отставку глава минюста страны Татьяна Мала.
"Чтобы эта история не мешала нормальной работе нового правительства и не оказала влияния на ситуацию в моей семье, я решил подать в отставку, хотя не считаю себя виновным ни в каком плагиате", — заявил Крчал.
В понедельник ряд сетевых СМИ сообщил об обнаружении в дипломной работе Крчала в 2006 году в университете города Злина многочисленных случаев заимствований из работы выпускницы предыдущего года.
На пост главы минтруда предложена сотрудница этого же ведомства Яна Малачова. Ожидается, что президент республики Милош Земан рассмотрит вопрос об отставке Крчала и назначении Малачовой в среду.
Коалиционное правительство премьера Андрея Бабиша было утверждено президентом 27 июня.
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