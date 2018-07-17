Из-за непотушенной сигареты в пожаре в Бугульме погибли женщина и 7-летняя девочка

Утром 17 июля в Бугульме произошел крупный пожар. Вспыхнула квартира на 9 этаже дома №66 по улице Ленина. Сообщение о пожаре поступило спасателям около 11:00. К моменту приезда пожарных с балкона квартиры шёл густой черный дым. Чтобы проникнуть внутрь жилья пришлось вскрывать дверь бензорезом, а также подниматься по автолестнице и проникать в квартиру через окно. Помещение было сильно задымлено. На балконе и в зале горела мебель. Пожарные смогли потушить пламя. На балконе они обнаружили тело 62-летней женщины. Ее передали медикам, но тем оставалось только констатировать смерть. Чуть позже в спальне нашли бездыханное тело 7-летней девочки, которая, по всей вероятности, спала во время возникновения пожара. Рядом с кроватью на полу лежал 37-летний мужчина. Он сумел выжить. Спасатели передали его врачам. Видимо, мужчина пытался спасти ребёнка, но потерял сознание. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, мужчина, находясь в зале, курил на диване и смотрел телевизор. Он ушел в другую комнату. В этот самый момент и произошел пожар. Возможно, причиной пожара стал непотушенный окурок.