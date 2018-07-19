Ритейлеры просят правительство РФ ввести НДС для посылок иностранных интернет-магазинов 

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Традиционные ритейлеры вслед за онлайн-магазинами включились в борьбу за обложение налогами зарубежных операторов, поставляющих товары в РФ, и пошлинами зарубежных товарных посылок. Ритейлеры просят правительство рассмотреть возможность введения дополнительных сборов для сервисов, аналогичных AliExpress и eBay.
ООО «ФФ Стайл» (развивает сеть одежных магазинов Finn Flare) предлагает ввести для операторов трансграничной торговли НДС, сообщил «КоммерсантЪ». Компания также считает целесообразным возобновление работы над механизмом таможенных пошлин для всех зарубежных товарных посылок в зависимости от их веса, что ранее предлагала Федеральная таможенная служба. Это следует из письма, направленного «ФФ Стайл» в Минпромпорг, Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Федеральную налоговую службу (ФНС).
В Минпромторге пояснили, что действующий порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов в России в €1 тыс. действительно достаточно высок. Там напомнили, что по решению совета Евразийской экономической комиссии к 2020 году этот показатель поэтапно должен быть снижен до €200. В Минфине сообщили, что пока обращение от Finn Flare на рассмотрение не поступало. В ФАС и ФНС на запрос не ответили.
Президент Finn Flare Ксения Рясова отмечает, что сейчас классические ритейлеры, занимающиеся пошивом одежды в странах Юго-Восточной Азии, суммарно выплачивают в бюджет 30% стоимости товара: 18% НДС и по 6% в качестве наложенных и накладных расходов. «Мы находимся в неконкурентных условиях, где зарубежные торговые площадки имеют значительное преимущество», — говорит она. «Активное развитие трансграничной интернет-торговли отрицательно сказывается на бизнесе российских продавцов одежды и обуви», — поддерживает президент Baon Илья Ярошенко. По его оценкам, за первые шесть месяцев 2018 года продажи в интернет-магазине компании увеличились в денежном выражении на 10%. «Если бы все участники рынка были в равных условиях, рост мог бы достигать и 20%, и 30%», — считает он.
Ритейлеры не впервые поднимают вопрос о необходимости установления сборов для трансграничной торговли. Осенью 2017 года с подобным предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли, разработав проект поправок в законодательство. Изменения предполагали НДС-регистрацию зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, действующим с 2017 года. Согласно нему, иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на налоговый учет и платить НДС в размере 18%. Ксения Рясова объясняет, что обращение Finn Flare — это попытка напомнить властям о необходимости этих мер.