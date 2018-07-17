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В Тамбове начали ремонт дорог на улицах Октябрьской и Красной
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В Тамбове начали ремонт дорог на улицах Октябрьской и Красной 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дорожники начали ремонт на улицах Октябрьской и Красной, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова.
Кроме того, на участках от улицы Пролетарской до улицы Носовской и от улицы Интернациональной до улицы Студенецкой рабочие уже начали восстанавливать смотровые колодцы подземных инженерных коммуникаций и решетки ливневых канализаций.
Следующий этап — укладка асфальта на проезжей части. Всего в порядок приведут около 19 тысяч кв. м дороги. Чтобы ночью не создавать заторы на дорогах, Работы преимущественно будут идти ночью.
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