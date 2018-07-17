В Тамбове начали ремонт дорог на улицах Октябрьской и Красной

Дорожники начали ремонт на улицах Октябрьской и Красной, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова

Кроме того, на участках от улицы Пролетарской до улицы Носовской и от улицы Интернациональной до улицы Студенецкой рабочие уже начали восстанавливать смотровые колодцы подземных инженерных коммуникаций и решетки ливневых канализаций.

Следующий этап — укладка асфальта на проезжей части. Всего в порядок приведут около 19 тысяч кв. м дороги. Чтобы ночью не создавать заторы на дорогах, Работы преимущественно будут идти ночью.