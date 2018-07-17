Участники «Московского долголетия» познакомились с растениями Большого розария

В ПКиО «Сокольники» прошла обзорная экскурсия участников программы «Московское долголетие» по Большому розарию.

Сейчас розарию исполнилось 61 год, впервые он был открыт в 1957 году. Этот уютный уголок парка стал домом не только для роз, но и других цветов и растений: хризантем, астр-октябрин, вереска, георгин, китайского тростника.

В ходе экскурсии участники узнали еще одном удивительном растении, самом экзотическом обитателе розария — кирказоне, ловящем мух.

Из рассказа экскурсовода москвичи узнали, что кирказон не поедает насекомых, как считают многие, растение всего лишь удерживает их до того, пока муха не опылит цветок, после чего отпускает ее.

Напомним, стать участником проекта «Московское долголетие» могут все жители города в возрасте от пятидесяти пяти лет. Записаться на занятия можно в ТЦСО по месту жительства.

Фото предоставлено ПКиО «Сокольники»