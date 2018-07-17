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В шатре здоровья в «Сокольниках» расскажут о летних болезнях кожи
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В шатре здоровья в «Сокольниках» расскажут о летних болезнях кожи 

Управа района Сокольники 1 час назад
ПКиО «Сокольники» принимает участие в марафоне «Московское здоровое лето».
На выходных в конце Песочной аллеи на пересечении с Митьковским проездом для москвичей прошли консультации с отоларингологами и лекции о профилактике бронхолегочных болезней.
На грядущих выходных, 21 и 22 июля, в шатре здоровья пройдут лекции, посвященные фитодерматитам, фотодерматитам, укусам насекомых и летним кожным заболеваниям.
Посетить шатры здоровья можно всей семьей. Акция продлится до девятого сентября этого года. Консультации, уроки здоровья и диагностику проведут представители московского департамента здравоохранения на бесплатной основе.
По информации официального сайта московского правительства, врачи устроят консультации по 10 медицинским направлениям. Москвичи смогут задать интересующие вопросы дерматологам, психологам, наркологам и другим специалистам. Также жителям предложат принять участие в уроках оказания скорой медицинской помощи.
Более подробная информация о «Московском здоровом лете» представлена на официальном сайте проекта.
Фото: mos.ru.
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