В шатре здоровья в «Сокольниках» расскажут о летних болезнях кожи

ПКиО «Сокольники» принимает участие в марафоне «Московское здоровое лето».

На выходных в конце Песочной аллеи на пересечении с Митьковским проездом для москвичей прошли консультации с отоларингологами и лекции о профилактике бронхолегочных болезней.

На грядущих выходных, 21 и 22 июля, в шатре здоровья пройдут лекции, посвященные фитодерматитам, фотодерматитам, укусам насекомых и летним кожным заболеваниям.

Посетить шатры здоровья можно всей семьей. Акция продлится до девятого сентября этого года. Консультации, уроки здоровья и диагностику проведут представители московского департамента здравоохранения на бесплатной основе.

По информации официального сайта московского правительства, врачи устроят консультации по 10 медицинским направлениям. Москвичи смогут задать интересующие вопросы дерматологам, психологам, наркологам и другим специалистам. Также жителям предложат принять участие в уроках оказания скорой медицинской помощи.

Более подробная информация о «Московском здоровом лете» представлена на официальном сайте проекта.