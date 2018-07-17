Режиссёр из Уфы ищет деньги для завершения съемок фильма «Двое видели козу»

Кинорежиссер Андрей Носков , работающий над картиной «Двое видели козу», ищет 250 тысяч рублей, чтобы завершить съемки полнометражного фильма «Двое видели козу», об этом он сообщил UFA.AIF.RU.

По словам режиссёра, материал для картины был отснят ещё в 2016 году. Но необходимы средства для обработки видеоматериала, озвучивание и цветокоррекцию.

Фильм снимается на киностудии «Башкортостан». Бюджетные средства были выделены на съёмки короткометражного фильма, однако в процессе он «дорос» до полнометражного. На это средства не были рассчитаны.

«Наш фильм о двух братьях — старшем Андрее и младшем Айдаре. Одн по отцу русский, другой по отцу — башкир, — раскрывает сюжет фильма режиссер. — К первому, городскому жителю, приезжает второй из села. Андрей — городской житель. Он закрыт, изолирован от мира, оторван от корней. Айдар — сельский парень, крепко стоящий на земле.

Айдар приезжает к Андрею и между ними происходит столкновение. Причём для старшего, Андрея, — это конфликт. А для младшего — просто встреча.

Одна из тем фильма — одиночество. Это попытка даже не найти ответ, он очевиден: людям любви не хватает. Это — желание найти точку отсчёта, откуда начинается одиночество. Мы в современной жизни часто наблюдаем, как в обществе, достаточно спокойном в плане межсоциальных, межличностных или межнациональных отношений, начинает полыхать от малейшей искорки. Вот я и задумаля: почему люди так быстро могут возненавидеть друг друга».

Андрей Носков известен в кинематографической среде. В 2014 году его картина «Личное дело» получила 19 российских и международных наград кинофестивалей за лучшую режиссерскую работу, сценарий, художественную убедительность, гуманизм, лучшую актерскую работу, лучший игровой фильм и т.д.