Ещё
Самые богатые женщины-знаменитости. Рейтинг Forbes — 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самые богатые женщины-знаменитости. Рейтинг Forbes — 2018 

Forbes.ru 2 часа назад
Фото: dp.ru
В рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира вошли 14 женщин. Всего в списке 100 человек, ни одной россиянки в нем нет. Среди знаменитостей-женщин представлены представители эстрады, телевидения и писатели. Лидирует среди них юная Кайли Дженнер, она заработала $ 166,5 млн, обогнав Элен Дедженерес и Джудит Шейндлин. При составлении рейтинга оценивались доходы звезд в период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. При оценке не вычитаются суммы, которые звезды платят своимменеджерам, агентам и юристам. Данные о доходах Forbes получает от компаний Nielsen, Pollstar, IMDB, SoundScan, NPD BookScan и ComScore.
Forbes.ru: последние новости
Маск в опасности: как спасти репутацию миллиардера после истории с тайскими детьми Как на ладони. Зачем налоговой доступ к банковским счетам россиян Глобальная угроза: как скоро рухнет американская экономика
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы108
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня8
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог198
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца152
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение