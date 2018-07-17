В рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира вошли 14 женщин. Всего в списке 100 человек, ни одной россиянки в нем нет. Среди знаменитостей-женщин представлены представители эстрады, телевидения и писатели. Лидирует среди них юная Кайли Дженнер, она заработала $ 166,5 млн, обогнав Элен Дедженерес и Джудит Шейндлин. При составлении рейтинга оценивались доходы звезд в период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. При оценке не вычитаются суммы, которые звезды платят своимменеджерам, агентам и юристам. Данные о доходах Forbes получает от компаний Nielsen, Pollstar, IMDB, SoundScan, NPD BookScan и ComScore.