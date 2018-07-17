Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил ход ремонта дорог

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 17 июля проверил ход ремонта дорог в Московском и Сормовском районах Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверка прошла в центре Сормова, на пересечении улиц Коминтерна и Страж Революции, а также на улице Ярошенко. Всего в 2018 году в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 38 км дорог на 32 улицах.

Сообщается, что Владимира Панова устроило качество ремонта дорожного полотна в большинстве точек. Однако возникли вопросы к разметке и устройству тротуаров. Сейчас разметка наносится краской, которой хватает на пару месяцев, а со следующего года ее начнут делать из термопластика. Также в некоторых местах мэра не устроила ширина тротуаров.

«Работы ведутся, но, к сожалению, видно много небрежности и неаккуратности, — заявил Владимир Панов. — Где-то просто положили асфальтовую смесь без борта, и она начинает смешиваться с землей, где-то пешеходные дорожки слишком узкие. Эти мелочи формируют культуру».

Также глава города сообщил, что с 2019 года при любом ремонте дорог в Нижнем Новгороде будет учитываться состояние ливневой канализации. Проектные решение будут включать в себя строительство новых элементов ливневки, прочистку или восстановление.

Представитель компании-подрядчика Александр Домашенко отметил, что теперь благоустройству тротуаров будет уделяться больше внимания.