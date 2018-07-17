В Ижевске построят еще один дом для сотрудников МВД

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске на улице Ворошилова заложили первый камень второго дома для сотрудников органов внутренних дел . Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.

Строительство 16-этажного здания планируется завершить в 2020 году. Квартиры в новом доме получат десятки семей, которые стоят в очереди на жилье. Работы финансируются из федерального бюджета.

Напомним, что в прошлом, в 2017 году на этой же улице был сдан в эксплуатацию жилой дом, Квартиры получили 83 семьи. Это ветераны и сотрудники МВД, стоящие в очереди ведомства.