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В Ижевске построят еще один дом для сотрудников МВД
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В Ижевске построят еще один дом для сотрудников МВД 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ворошилова заложили первый камень второго дома для сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.
Строительство 16-этажного здания планируется завершить в 2020 году. Квартиры в новом доме получат десятки семей, которые стоят в очереди на жилье. Работы финансируются из федерального бюджета.
Напомним, что в прошлом, в 2017 году на этой же улице был сдан в эксплуатацию жилой дом, Квартиры получили 83 семьи. Это ветераны и сотрудники МВД, стоящие в очереди ведомства.
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