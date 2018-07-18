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Первыми диаметрами будут пользоваться 90 миллионов пассажиров в год
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Первыми диаметрами будут пользоваться 90 миллионов пассажиров в год 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
Первыми Московскими центральными диаметрами будут пользоваться 90 миллионов пассажиров в год, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Об этом заявил заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на брифинге «Транспорт в мегаполисе будущего».
По его словам, благодаря вводу первых двух диаметров будет создано почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Это улучшит качество пригородных перевозок.
Эксперты на Московском урбанистическом форуме назвали МЦД крупнейшим мировым проектом в области городского транспорта.
Ликсутов добавил, что общая протяженность диаметров Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск составит 132 километра. Первые диаметры планируют запустить уже в 2019 году. Они позволят разгрузить Кольцевую линию метро и уменьшить нагрузку на столичные магистрали.
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