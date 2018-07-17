Льготникам подкинут денег на лекарства

Правительство РФ увеличило на 1,86 млрд рублей субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, рецептурными медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания. В результате общий объём субвенций составил 33,514 млрд рублей, сообщается в распоряжении №1464-р, опубликованном на сайте кабинета министров и подписанном премьером Дмитрием Медведевым . Составители документа поясняют, что в первом квартале 2018 года количество россиян, имеющих право на получение государственной социальной помощи, выросло на 211,9 тыс. человек и превысило 3,4 млн Не путать с субсидиями

По поводу субвенций заметим, что их нельзя путать с субсидиями. В словаре можно прочесть, что субвенция — это «пособие, предоставляемое одними объектами другим для финансирования определённого мероприятия». Речь идёт не об адресной социальной помощи населению, а о вложениях в крупный объект на уровне местных бюджетов. Граждане не получают субвенции напрямую. Субвенция выделяется под конкретные цели и не безвозмездно: в том случае, если средства освоены не полностью, остаток подлежит возврату. С субсидиями всё намного проще: это — разовое пособие, чаще всего предоставляемое государством напрямую физическому лицу в виде выплат или льгот.

Global Look Press/Jochen Tack

Получая ежегодно из госказны «субвенцию на лекарства», региональные органы обязаны затем закупать для определённых категорий населения нужные объёмы медикаментов и медицинских изделий. Между тем в реальности количество препаратов, их наименования и лица, претендующие на преференцию, варьируются на усмотрение местных властей. Новости из регионов о нехватке лекарств, в частности, для онкобольных, появляются с пугающей регулярностью. Больные вынуждены обращаться в суд и прокуратуру , чтобы принудить чиновников к исполнению своих обязанностей по обеспечению медикаментами.

Доступ к медикаментам усложняется

Проблема доступности лекарственного обеспечения в стране остаётся, таким образом, одной из самых острых. По данным Общероссийского народного фронта, свыше 70% льготников покупают лекарства за свой счет из-за отсутствия их в аптеках. Росздравнадзор , в свою очередь, свидетельствует: лекарственное обеспечение жизненно необходимыми и важнейшими препаратами составляет всего около 64%. При этом в Росздравнадзоре фиксируют снижение объёмов ресурсов, выделяемых из региональных бюджетов на льготные лекарства. По итогам 2017 года такая тенденция наблюдалась в 26 субъектах России . Кроме того, на 2,2% уменьшилось число льготников, которым гарантировано получение препаратов. А за первый квартал 2018 года таких граждан стало меньше ещё на 1,8%. Доступ к лекарством из года в год усложняется даже для льготников федерального значения — инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Тяжелая ситуация сложилась с лечением за счёт бюджета гепатита С, которое в России получают в 13 раз меньше пациентов (9661 человек в 2017 году), чем нужно для остановки распространения заболеваемости, следует из доклада «Коалиции по готовности к лечению» (ITPCru). Сколько пациентов лечатся за свой счёт, определить невозможно, признают авторы исследования. По данным Всемирной организации здравоохранения, потенциальное количество невыявленных инфицированных в России достигает 5,8 млн Александр Саверский , президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов»