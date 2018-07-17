Льготникам подкинут денег на лекарства 

Правительство РФ увеличило на 1,86 млрд рублей субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, рецептурными медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания. В результате общий объём субвенций составил 33,514 млрд рублей, сообщается в распоряжении №1464-р, опубликованном на сайте кабинета министров и подписанном премьером Дмитрием Медведевым. Составители документа поясняют, что в первом квартале 2018 года количество россиян, имеющих право на получение государственной социальной помощи, выросло на 211,9 тыс. человек и превысило 3,4 млн Не путать с субсидиями
По данным за 2017 год, самую крупную сумму субвенций на льготное лекарственное обеспечение получила Москва — 4,74 млрд рублей. Далее идут Московская область (1,40 млрд), Санкт-Петербург (1,38 млрд), Краснодарский край (1,12 млрд), Республика Татарстан (1,06 млрд), Свердловская область (1,02 млрд), Красноярский край (0,88 млрд), Иркутская область (0,65 млрд), Кемеровская область (0,65 млрд), Самарская область (0,63 млрд).
По поводу субвенций заметим, что их нельзя путать с субсидиями. В словаре можно прочесть, что субвенция — это «пособие, предоставляемое одними объектами другим для финансирования определённого мероприятия». Речь идёт не об адресной социальной помощи населению, а о вложениях в крупный объект на уровне местных бюджетов. Граждане не получают субвенции напрямую. Субвенция выделяется под конкретные цели и не безвозмездно: в том случае, если средства освоены не полностью, остаток подлежит возврату. С субсидиями всё намного проще: это — разовое пособие, чаще всего предоставляемое государством напрямую физическому лицу в виде выплат или льгот.
Global Look Press/Jochen Tack
Получая ежегодно из госказны «субвенцию на лекарства», региональные органы обязаны затем закупать для определённых категорий населения нужные объёмы медикаментов и медицинских изделий. Между тем в реальности количество препаратов, их наименования и лица, претендующие на преференцию, варьируются на усмотрение местных властей. Новости из регионов о нехватке лекарств, в частности, для онкобольных, появляются с пугающей регулярностью. Больные вынуждены обращаться в суд и прокуратуру, чтобы принудить чиновников к исполнению своих обязанностей по обеспечению медикаментами.
Доступ к медикаментам усложняется
Проблема доступности лекарственного обеспечения в стране остаётся, таким образом, одной из самых острых. По данным Общероссийского народного фронта, свыше 70% льготников покупают лекарства за свой счет из-за отсутствия их в аптеках. Росздравнадзор, в свою очередь, свидетельствует: лекарственное обеспечение жизненно необходимыми и важнейшими препаратами составляет всего около 64%. При этом в Росздравнадзоре фиксируют снижение объёмов ресурсов, выделяемых из региональных бюджетов на льготные лекарства. По итогам 2017 года такая тенденция наблюдалась в 26 субъектах России. Кроме того, на 2,2% уменьшилось число льготников, которым гарантировано получение препаратов. А за первый квартал 2018 года таких граждан стало меньше ещё на 1,8%. Доступ к лекарством из года в год усложняется даже для льготников федерального значения — инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны.
Тяжелая ситуация сложилась с лечением за счёт бюджета гепатита С, которое в России получают в 13 раз меньше пациентов (9661 человек в 2017 году), чем нужно для остановки распространения заболеваемости, следует из доклада «Коалиции по готовности к лечению» (ITPCru). Сколько пациентов лечатся за свой счёт, определить невозможно, признают авторы исследования. По данным Всемирной организации здравоохранения, потенциальное количество невыявленных инфицированных в России достигает 5,8 млн Александр Саверский, президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов»
За рубежом все лекарства, которые входят в перечень жизненно-необходимых, получаются людьми бесплатно. Ведь от этого зависит их жизнь, состояние здоровья. Для того, чтобы решить эту проблему у нас, нужно порядка 350 млрд Поэтому какие-то там дополнительные два миллиарда — это смешно. Чтобы было понятно, население несёт на себе расходы свыше одного триллиона. Поэтому, когда два миллиарда преподносят как достижение, я лишь пожимаю плечами. Если вы послушаете начальника департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елену Максимкину, например, на конгрессе «Право на лекарство», то услышите другую цифру: 250 млрд — это те деньги, которые нужны, чтобы обеспечить людей бесплатными лекарствами в рамках стандартов. Сейчас получается, что у нас по стандарту помощь не обеспечивается. Цифра совершенно не космическая, — в отношении сегментированного здравоохранения она выглядит, мягко говоря, приемлемо. Надо сказать, что в конце прошлого года на этот год бюджет был увеличен как раз на 350 млрд И на наш вопрос, почему не на лекарства, и куда делись эти деньги, ответ был очень размытый.