Около 190 млн рублей направят на укрепление берегов реки Мокши в Рязанской области

ТАСС , 17 июля. Около 190 млн рублей планируется направить на укрепление берегов реки Мокши, при разливе которой весной 2012 года было подтоплено более 540 домов в поселке Кадом Рязанской области . Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Чтобы предотвратить подтопление ряда населенных пунктов на реке Мокше, необходимо возвести гидротехнические сооружения, укрепить ее берега в райцентре Кадом. Проект разработан и откорректирован за счет областных средств, регион готов начать первый этап строительства за свой счет, при этом необходимо федеральное софинансирование. Стоимость первого этапа оценивается в 25 млн рублей, цена всего проекта — более 190 млн рублей", — сказали в пресс-службе.

В апреле 2012 года из-за подъема воды в реке Мокше в районе поселка Кадом подтопленными оказались 543 дома на 27 улицах, в которых проживают более 1,1 тыс. человек, около 300 из них были эвакуированы. Весенний паводок повредил часть строений и инфраструктуру поселка.

После паводка за счет федеральных средств провели расчистку русла реки для увеличения пропускной способности в период половодья.