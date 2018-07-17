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Около 190 млн рублей направят на укрепление берегов реки Мокши в Рязанской области
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Около 190 млн рублей направят на укрепление берегов реки Мокши в Рязанской области 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 17 июля. Около 190 млн рублей планируется направить на укрепление берегов реки Мокши, при разливе которой весной 2012 года было подтоплено более 540 домов в поселке Кадом Рязанской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Чтобы предотвратить подтопление ряда населенных пунктов на реке Мокше, необходимо возвести гидротехнические сооружения, укрепить ее берега в райцентре Кадом. Проект разработан и откорректирован за счет областных средств, регион готов начать первый этап строительства за свой счет, при этом необходимо федеральное софинансирование. Стоимость первого этапа оценивается в 25 млн рублей, цена всего проекта — более 190 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
Возможность федерального софинансирования работ во вторник в Москве обсудили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор области Николай Любимов. «По итогам встречи Дмитрий Кобылкин поручил специалистам министерства проработать возможности финансовой поддержки региона», — отметили в пресс-службе.
В апреле 2012 года из-за подъема воды в реке Мокше в районе поселка Кадом подтопленными оказались 543 дома на 27 улицах, в которых проживают более 1,1 тыс. человек, около 300 из них были эвакуированы. Весенний паводок повредил часть строений и инфраструктуру поселка.
После паводка за счет федеральных средств провели расчистку русла реки для увеличения пропускной способности в период половодья.
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