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Библиотека №78 присоединилась к акции «Списанные книги»
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Библиотека №78 присоединилась к акции «Списанные книги» 

Управа района Сокольники 1 час назад
Библиотека №78 им. И. А. Крылова принимает участие в городской акции «Списанные книги». В рамках акции желающие могут пополнить личные библиотеки новыми книжными изданиями. На выбор читателей представлено более ста пятидесяти книг.
Юные читатели и их родители смогут приютить биографические произведения о творчестве А. Фадеева, книги «Беседы о самовоспитании» В. Бондаревского, «Дружба великая и трогательная» Л. Видгопа и Я. Сухотина, «Если не мы, то кто же?» С. Аслёзова, «Зорькина песня» Ж. Браун, «Выбор профессии» В. Бондарева, «Голос Тараса» В. Беляева, «Горячие гильзы» О. Алексеева.
В коллекциях культурных учреждений юные жители района также найдут книги по химии, электронике, растениеводству, биологии, истории, политике, военному делу и т.д.
Полный список книжных изданий представлен на ​официальном сайте акции.
Фото: icmos.ru.
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