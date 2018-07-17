Библиотека №78 присоединилась к акции «Списанные книги»

Библиотека №78 им. И. А. Крылова принимает участие в городской акции «Списанные книги». В рамках акции желающие могут пополнить личные библиотеки новыми книжными изданиями. На выбор читателей представлено более ста пятидесяти книг.

Юные читатели и их родители смогут приютить биографические произведения о творчестве А. Фадеева, книги «Беседы о самовоспитании» В. Бондаревского, «Дружба великая и трогательная» Л. Видгопа и Я. Сухотина, «Если не мы, то кто же?» С. Аслёзова, «Зорькина песня» Ж. Браун, «Выбор профессии» В. Бондарева , «Голос Тараса» В. Беляева, «Горячие гильзы» О. Алексеева.

В коллекциях культурных учреждений юные жители района также найдут книги по химии, электронике, растениеводству, биологии, истории, политике, военному делу и т.д.

Полный список книжных изданий представлен на ​официальном сайте акции.

Фото: icmos.ru.