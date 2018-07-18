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РФ грозит Австралии ответными мерами из-за расследования в отношении RT‍
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РФ грозит Австралии ответными мерами из-за расследования в отношении RT‍ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Российская сторона следит за ходом расследования в отношении телеканала RT, которое ведет полиция Австралии, и оставляет за собой право принять ответные меры. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на Смоленской площади изучают ситуацию вокруг этого расследования. «Мы ждем информацию непосредственно от экспертов и сделаем в ближайшее время подробный комментарий на этот счет», — отметила Захарова. «Хотела бы напомнить всем тем, кто стоит за выработкой подобных решений, что Москва оставляет за собой право на применение ответных мер в случае нарушения прав российских журналистов, где бы это ни происходило. В этом вопросе наша позиция неизменна», — подчеркнула дипломат.
Напомним, ранее главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что федеральная полиция Австралии начала расследование в отношении российского телеканала RT как предполагаемого иностранного агента. По ее словам, за все время вещания телеканал никогда не получал претензий от регулирующих органов Австралии. «Отказ от регистрации в случае признания нас иноагентом предусматривает уголовное наказание, — пояснила Симоньян. — Вероятно, причина расследования в том, что мы RT».
В случае регистрации в качестве иностранного агента, СМИ обязаны предоставить в соответствующие органы страны вещания идентификационные данные о главе бюро, перечень всех его сотрудников, подробное изложение деятельности филиала и функций каждого из его работников, а также сделать прозрачным свое финансирование.
В ноябре прошлого 2017 года по требованию американских властей телеканал RT был вынужден зарегистрироваться в США иностранным агентом. В руководстве телеканала назвали это решение «противозаконным, дискриминационным, противоречащим принципам демократии и свободе слова». Позже Маргарита Симоньян заявила, что телеканал фактически «выкинули из сетки вещания» в США.
RT также столкнулся с ограничениями в своей работе в Великобритании.
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