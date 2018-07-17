Игонин: «Главная неожиданность чемпионата мира — вылет топ-сборных на ранних стадиях»

— Каким вам запомнился чемпионат мира?

— Я не был раньше на чемпионате мира, а здесь удалось посетить пару матчей. Все это мне было очень интересно. Боюсь, что благодаря этому чемпионату мира я в некоторой степени стал болельщиком. Раньше мне было несвойственно ходить на стадион и сильно переживать, а сейчас пару таких моментов было. За сборную России переживал само собой, ну и вообще. Я присутствовал на матче с Хорватией , и там уже в один момент стало не до комментариев.

— Сильно переживали?

— Конечно. Теперь за меня переживают, чтобы я берег свои нервы.

— Что стало для вас главной неожиданностью этого чемпионата?

— Вылет на ранних стадиях именитых сборных, таких, как Германия . Но чемпионат мира для того и существует, чтобы открывать для себя новые команды и посмотреть на те сборные, которых мы практически не видим. Мы понимаем, что все страны футбольные, и все хотят развиваться. Нам тоже в этом плане нельзя останавливаться.

— Как вам качество футбола, показанного сборными на чемпионате мира?

— Если сравнивать с тем, что я в свое время показывал, конечно, качество высочайшее. Физически все давно прибавили. Не буду говорить, что в наше время бежали быстрее и забивали больше — это не так. Поэтому качество футбола, которое я увидел, мне понравилось.

— Получается, нынешняя сборная Франции сильнее, чем та, которая в 1998 году завоевала чемпионский кубок?

— Конечно. Может быть, она была не такая красочная и по именам, тогда футболисты были более известные, но если бы мы могли выставить эти команды друг против друга, то увидели бы, что уровень футбола вырос.

— Если подводить итоги выступления нашей сборной, многие отмечают, что достигнутый результат связан только с фактором родных стен. Согласны с этим?

— Много факторов сошлось. Я бы не стал называть наш успех случайным, скорее, он был ожидаемым. Потому что мы все ждали от наших ребят результатов. Особенно после первого матча, когда мы удостоверились, что за счет желания и самоотдачи можно добиться многого.

Денис Черышев вошел в список открытий чемпионата мира. Что об этом думаете?

— Денис у нас самый именитый футболист, если смотреть на клубы, в которых выступают наши ребята. И его успех закономерен. Другое дело, что он изначально не планировался в основной состав. Но Черышев вышел и оказался к этому готов. Это свидетельствует о том, что любой футболист может воспользоваться своим шансом. А ведь ему очень часто мешали травмы. Теперь два мяча Дениса претендуют на звание лучших на чемпионате мира. Кстати, мне больше понравился его гол Саудовской Аравии . Когда человек бьет с тридцати метров и попадает в девятку, здесь высока доля случая. А когда игрок прицельно и продуманно закручивает мяч — это совсем другое. Мне больше по душе первый вариант.

Испании, — Ярковыраженной особенностью прошедшего чемпионата мира стали неудачи многих сборных, проповедующих атакующий футбол. В лидерах по владению мячом находятся сборные Германии, Аргентины Бразилии , которые вылетели достаточно быстро. Не удивительный факт?

— На чемпионате мира было забито много мячей, и нельзя говорить о том, что это был турнир оборонительных команд. Хотя если смотреть наш матч с Испанией, мы видим, что атакующий футбол не принес ожидаемого результата нашему сопернику. Но тут футбол должен быть думающим. Если просто отойти назад и обороняться, это тоже не даст результата.

— Специалисты обратили внимание, что успех в современном футболе приносит баланс, а если построить игру команды вокруг одного футболиста, то сборная проваливается. Получается, что система побеждает суперзвезд. Как это оцените?

— Побеждает система, но к ней все равно лучше добавлять хотя бы одну суперзвезду. Но если выстраивать вокруг одного человека всю игру, то многое будет зависеть от его эмоций, настроя, готовности. Иногда получаются провальные истории. Все ждут чуда и надеются на человека, а потом просто не хватает времени, чтобы изменить ситуацию на поле.

— Лучшим игроком турнира признали Модрича — самого командного из всех звезд футбола.

-У него такая позиция на поле, где он должен выдавать командную игру. Лучшими можно было назвать и Гризмана, и других футболистов, которые забивали очень важные мячи, но в данном случае, полезный и лучший — это одно и то же.