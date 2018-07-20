Ямальцы нытьём саботируют партпрограмму «Комфортная городская среда»

В Ноябрьске полным ходом идут работы над проектами в рамках программы «Комфортная городская среда». Во дворах устанавливают многофункциональные площадки, а в городском парке специалисты заняты реконструкцией бывшего «Детского парка» в территорию культурного отдыха.

Казалось бы, и на нашей улице праздник, но нет «Типичные ноябряне» снова недовольны. Как раз на этой неделе в городских социальных сетях появились два симптоматичных поста, которые ярко демонстрируют почему идея работы на общественное благо изначально обречена на провал. Программа «Комфортная городская среда» прекрасный тому пример.

15 июля 2018 года в популярном сообществе «Типичный Ноябрьск» появилось эмоциональное общение от обеспокоенной матери. Женщина поделилась с земляками фотографией строящейся детской площадки на месте бывшего открытого рынка «Афганец».

«Вот такие «замечательные» детские площадки устанавливают прям в бетонное покрытие, так что — растим суровых ноябрьских детей. Письмо отправлено в Администрацию города, может смогут исправить ситуацию. Сколько можно все делать для той самой «галочки». Программа все-таки называется — комфортная городская среда», — пишет с праведным гневом Екатерина К.

Строительные работы на детской площадке ещё не закончены. Поэтому о результате судить ещё рано, но беспокойные горожане наученные горьким опытом 90-х уже ищут подвох и признаки коррупции. В комментариях тут же откликнулись единомышленники заботливой матери. Они поддержали желание землячки узнать будет ли то самое мягкое покрытие или всё так и оставят для галочки.

«Распоряжение Медведева, чтобы дети до пенсии не дожили:)», — попытался разрядить обстановку пользователь Александр З.

«За безопасность детей всегда отвечали и будут отвечать родители — не сидите на лавочках, а контролируйте ребенка, если знаете, что он супер активный и катается вниз головой с горок. Как же они у вас по дорогам-то асфальтированным в городе ходят? Ай-я-яй, непорядок, надо асфальт в городе тоже на искусственную траву заменить! Срочно!» — обратилась к яжматерям Екатерина М.

Раньше администрации и СМИ на пост гнева успели отреагировать люди с долгосрочной памятью. Несколько человек заметили, что площадка ещё не построена, и все предыдущие детски площадки начинали устанавливать таким же образом. Сначала вмонтируют детский городок в асфальт, а потом сверху настилают мягкое покрытие. Этого оказалось недостаточно и в дело включились региональные СМИ, которые успокоили нетипичных родителей Ноябрьска. Оказалось, что работы действительно только начали, и окончательный вариант комфортной детской площадки можно будет оценить уже в октябре этого года.

Казалось бы, тема закрыта, но не тут-то было. Следом за подозрительными гражданами и разоблачителями коррупции появились «нехочухи». Это тот тип людей, которому никогда ничего не нравится. Они эксперты в любой области и всегда знают как лучше.

Александр С. «Там в каждом дворе есть детская площадка, не могли что ли сделать баскетбольную— футбольную зимой хоккейную».

Кристина К.

«Такое хорошее место и так глупо его используют».

Надька Ч.

«А сами площадки… просто ужас, как из прошлого. Давно уже есть более современные качели, горки и тд»

Поразительно, что одним из главных аргументов беспросветности жизни в Ноябрьске всегда было отсутствие детских площадок. А теперь оказалось, что они есть в каждом дворе. Теперь проблема другая, больно они не современные, нет в них возможности айфон заряжать и 3-D принтер подключить, чтобы размножать на нём куличики из песка или понравившуюся машинку. Что уж говорить про перспективное месторасположение. Явно это всё заговор спецслужб или проделки Сатаны. Благо среди комментаторов не всё так грустно. Нашлись люди, которые решили внести чуточку здравого смысла в клуб анонимных пессимистов.

Наталья Б. «Я бы порадовалась на месте жителей района. Да и вообще всего города. Каждый двор имеет площадку! Поверьте, во многих городах России даже место под таковую может быть даже не предусмотрено. Что научились делать северяне, дак это качественно ныть и жаловаться».

Екатерина М. «Вот есть же такие люди, которым ничего никогда не нравится! Даже смешно уже читать любые отзывы — всегда всем недовольны. Площадка отличная, вчера ее увидели и очень обрадовались — яркая, нестандартная».

А потом мы удивляемся, почему в нашей стране работа на благо общества воспринимается, как рабский труд. Почему врачи, социальные работники, клерки в госучреждениях и чиновники работают по выверенной схеме без порывов альтруизма. Именно потому, что всем не угодишь. Да, и отдачи никакой не получаешь. В век, когда каждый кому-то что-то должен от рождения, гражданские и партийные инициативы крайне невыгодная инвестиция. После общения с такими людьми покупка самолёта для собак породы корги не кажется бредом.

Пример с детской площадкой ничему не научит «Типичных ноябрян». 19 июля 2018 года появился новый пост нытья.

«В нашем Детском парке будет один асфальт! Как-то будто его мало в городе! Просекам может позавидовать любой проспект! Будет как в Сочи-парке летом-жарко, а зимой ветренно и холодно!»

Такой вывод сделала жительница Ноябрьска, увидев просеки под асфальт, на территории единственного в городе лесопарка. Безусловно, автора поста можно понять. В последние годы зелёная зона не входит в планы застройщиков. Все больше городских улиц превращаются в каменные джунгли. Будет печально, если от шикарного лесопарка останется только небольшая аллея, а всё остальное станет асфальтом.

Только эти просеки установлены на месте давно вытоптанных троп и чуть расширены за счёт того, что убрали только первую линию деревьев. В плане реконструкции «Городского парка культуры и отдыха» ясно прописано, что лесная зона сохранится. Просто в каких-то частях леса придётся вырубить небольшие участки для строительства новых площадок для отдыха горожан.

Сергей К. «Деревья не рубят, кладут асфальт на месте протоптанных тропинок. Какие проблемы то? Вам не угодишь, не сделать там дорогу, будете ныть „а чо не сделали, опять деньги разворовали“.

Денис С. „Да что за народ вам парк строят вам не нравится, вам дороги делают тоже самое ((так всеж для вас делают, а вы все ноете то не то, так не так, так сами иди и делайте что вам нужно и что вам нравится, бесит уже!“

Наталья М. „Когда будете гулять по современному и благоустроенному парку — тогда хотелось бы услышать ваше мнение. На месте города тоже был лес-надо было не строить?“

Очень странно, что по всем прогнозам живет наша страна скромно. Зарплаты в регионе такие же, как в крупных городах России. Но запросы у людей настолько завышенные, что мы уже не хотим мириться даже с временными трудностями или изменениями.

Корсик Ворсик „Куда дели спорт площадку.. мда все делают что-бы молодежь не занималась спортом.стояла она себе не кого не трогала приходили люди на нее занимались по утрам и вечерам нет нужно было убрать её.. “

Казалось бы, потерпите до осени не гуляйте на тех участках парка, на которых ведутся работы. Не спешите с выводами, подождите результат. Тогда уже звоните во все колокола, но нет. Мы будем звонить во все колокола пока ничего не ясно. И вдруг замолчим, когда всё построено, и нам не нравиться.

Программа „Комфортная городская среда“ — одна из немногих партийных инициатив »Единой России» , которая действительно может изменить облик российских городов. Это один из тех проектов, в котором обратная связь народа с властью работает. Здорово, что люди так пристально следят за работами по благоустройству, но разумней и действенней было бы включать внутреннего эксперта перед приёмкой и сдачей работы. Тогда ваша инициатива действительно нужна. Мне хочется верить, что впредь все замечания по поводу государственных программ будут направлены непосредственному адресату без дополнительного освещения в социальных сетях.

Превью фотографии: coinoctogon.com