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Бывший секретарь ЦИК Конкин рассматривается на должность главы избиркома Петербурга
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Бывший секретарь ЦИК Конкин рассматривается на должность главы избиркома Петербурга 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 17 июля. Несколько кандидатов, включая бывшего секретаря ЦИК РФ Николая Конкина, рассматриваются на должность главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Об этом журналистам во вторник сообщил член ЦИК России Василий Лихачев. Бывший глава горизбиркома Виктор Панкевич был освобожден от должности 29 июня.
"Знаю, что сейчас список формируется, [идет] процесс согласования. Там разные люди есть, в том числе и бывший секретарь ЦИК господин Конкин, очень толковый, опытный человек", — сказал Лихачев. По его словам, выбор еще не сделан, но назначение должно состояться в ближайшее время.
Виктор Панкевич возглавлял городскую комиссию с мая 2016 года, до этого он был главой администрации Красногвардейского района Петербурга. После выборов президента России 18 марта Центризбирком РФ проводил проверку в Петербурге. В частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования. Сам Панкевич в интервью городской газете «Петербургский дневник» сообщил, что по итогам выборов в марте было зафиксировано 13 подтвердившихся жалоб, связанных с техническими ошибками.
29 июня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение об освобождении Панкевича от должности на основании его личного заявления. 2 июля экс-председатель горизбиркома был назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Новый глава избиркома может быть избран из числа действующих членов комиссии по предложению Центризбиркома путем голосования или назначен губернатором Петербурга в качестве нового члена городской комиссии по предложению ЦИК с дальнейшим голосованием по кандидатуре председателя, которую также должен предложить ЦИК.
Николай Конкин родился в 1964 году в Ленинграде. В Центральной избирательной комиссии РФ работал в 2003 — 2016 годы.
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