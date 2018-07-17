В Якутии возбудили дело о сговоре при госзакупках на рынке нефтепродуктов 

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Якутское управление ФАС возбудило дело о сговоре при госзакупках на рынке горюче-смазочных материалов в отношении компаний АО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-Нефть», сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цариковский.
"На следующей неделе будем в Якутии, этому делу уделяем очень большое внимание. Якутское управление уже возбудило это дело, и мы проведем вместе с нашим управлением и с властями Якутии совещание", — сказал он на пресс-конференции во вторник.
Замглавы службы сообщил, что дело возбуждено по материалам Общероссийского народного фронта в рамках совместного проекта, направленного на борьбу с картелями.
Координатор проекта ОНФ «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта сообщил, что данные компании поочередно выигрывали контракты с минимальным снижением. «Эти две компании с 2010 года, работая в паре, организуя такого рода картели, не дают снижения на торгах. Это приводит к тому, что растет стоимость бензина», — добавил он. Гетта сообщил, что общая сумма дохода, полученная компаниями в рамках госзакупок за эти годы, составляет 22 миллиарда рублей. Признаки картельного сговора других компаний ОНФ также выявил на территории Камчатского края, отметил депутат.
Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев заявил, что наиболее актуальным вопрос по ГСМ является на Дальнем Востоке. «Там электростанции работают на мазуте, на угле. По завышенным ценам поставили мазут, это отразилось на тарифах на электроэнергию, дальше все по нарастающей», — пояснил он.