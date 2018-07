Семь вопросов о работе UX-дизайнера: разбираемся в профессии

1. Как объяснить бабушке, кем я работаю, если я UX/UI-дизайнер?

Все зависит от степени прокачанности бабушки. Если бабушка — UX/UI-дизайнер, то, скорее всего, упрощающих метафор не потребуется. Для менее любознательной бабушки это может быть объяснение-отговорка: «Я занимаюсь мобильными и онлайн-приложениями». Если же мы попробуем составить определение из слов, понятных среднестатистической бабушке, максимально лаконично и близко отражающее смысл, то это будет: «Я занимаюсь улучшением качества цифровых услуг (UX), включая проектирование точек, каналов получения этих услуг (UI)».

Татьяна Пчелинцева, выпускница курса «UX/UI дизайн» БВШД

«Бабушке… Тут выяснилось, что даже мой папа до недавнего времени не понимал, чем я занимаюсь. Был забавный случай. Папа поинтересовался, на кого я учусь. Я ответила, что мы делаем цифровые продукты, улучшаем пользовательский опыт. (Пауза) «Сыр через интернет что ли продаете?» Почему именно сыр, я до сих пор так и не поняла, но меня это сильно впечатлило. Пришлось рассказывать, что каждый из нас является UX-дизайнером. Родители недавно делали ремонт в квартире, обустроили ее в соответствии со своими потребностями: настенные полки на той высоте, на которой будет удобно маме расставлять книги, диван стоит на таком расстоянии от телевизора, чтобы его воздействие на глаза было минимальным, кофеварка всегда на видном месте. UX-дизайнер также занимается проектированием, но уже не столько своего, сколько чужого опыта: выявляет цели пользователя/бизнеса, определяет их боли и предлагает решения».

Денис Ушаков, выпускник БВШД

«Сложнее всего то, чем я занимаюсь, было объяснить моей бабушке, которая словосочетание «продуктовый дизайн» воспринимает как что-то, связанное с магазином продуктов, — и постоянно спрашивает, с какими такими продуктами я работаю. :) Но в целом и для бабушки, и для родителей вполне подходит объяснение на примере автомобильного руля: UX-дизайн объясняет расположение руля в машине, а UI — его внешний вид».

В качестве примера можно привести один из дипломных проектов наших студентов этого года — цифровая витрина для Tele2 . Это киоск самообслуживания в салонах Tele2, который позволяет получить необходимые услуги самостоятельно и сэкономить время. Перед студентами курса стояла задача переработать UX и UI цифровой витрины так, чтобы сделать этот сервис удобным, повысить конверсию и «оцифровывать» коммуникации абонентов с мобильным оператором.

Проект студентов курса «UX/UI дизайн» БВШД для Tele2: цифровая витрина для Tele2

Дизайнеры продумали как список функций витрины, так и их последовательность, расположение навигации на экране, шаги получения этой услуги. Чтобы сделать это эффективно, недостаточно просто отрисовать экран, все это разрабатывается на основе исследований, тестирований и других инструментов проектирования продукта, которыми должен владеть UX/UI-дизайнер.

2. Какими компетенциями обладает идеальный UX/UI-дизайнер?

На момент появления термина «дизайн пользовательского опыта» (UXD) термин «дизайн интефейсов» (UID) уже существовал и имел четкий устойчивый список артефактов — тех результатов работы дизайнера интерфейсов цифровых продуктов, которые позволяли сделать интерфейс: иконки, кнопки, создание мокапов, UI kit, работа со шрифтами, сетками, создание иллюстраций и так далее. Внедрение компетенций UXD в сферу разработки цифровых решений породило класс UX-дизайнеров, которые добавили новые артефакты в этот процесс, связанные с более научным и метрическим подходом к проектированию услуг: исследования юзабилити, пользователя, разработка информационной архитектуры, анализ пользовательских маршрутов. Это как если бы дизайнер мебели работал вместе с эргономом для создания не просто красивых и крепких, но и более удобных кресел. С появлением гибкого подхода в разработке программного обеспечения (Agile, Scrum), количество узкоспециализированных экспертов в командах начинает уменьшаться за счет увеличения количества компетенций каждого участника. В гибких продуктовых командах сразу становится понятно, что разделение UX— и UI-обязанностей увеличивает время разработки за счет того, что постоянно меняются и растут требования «приемки» работ между дизайнерами. В конце концов один из дизайнеров может заболеть, тогда вся работа встает. Поэтому продуктовые команды предпочитают набирать UX/UI-дизайнеров, совмещающих, пусть иногда поверхностно, как компетенции UXD, так и UID, чем двух глубоких экспертов.

Сочетание компетенций UX/UI-дизайнера

Сколько зарабатывают такие дизайнеры? Точнее всего на этот вопрос ответит hh.ru. По данным сервиса, сегодня компании готовы предложить UX/UI-дизайнерам от 70 до 200 тысяч в месяц и больше. Выстроить свою карьерную траекторию можно из разных стартовых точек, но, безусловно, если стартовать от графического дизайнера, разработчика программного обеспечения, цифрового бизнес-аналитика, социального или психологического исследователя, то эта траектория будет короче, и путь будет быстрее. В дизайн-командах присутствует элемент взаимодополнения, взаимообучения. Для эффективности этого процесса составляют так называемые «звездные карты», где отмечена степень владения разными компетенциями. И, например, если дизайнер не владеет анимацией, то его перемещают в команду, где этот скилл развит. Так мы поступаем с нашими студентами, только ротация происходит по итогам каждого модуля.

«До обучения в Британке, я работала графическим дизайнером, были проекты и по web-сервисам, но в какой-то момент мне не стало нравиться, что я подключаюсь к продукту только на последней стадии, когда уже не могу повлиять на его юзабилити. То есть ты рисуешь кнопки, иконки, расставляешь их по ТЗ, даже если внутренне понимаешь, что это будет неудобно или не будет решать задачу. Поэтому я решила углубиться в UX/UI-дизайн, понять, как разрабатывается продукт с нуля, проводятся исследования, изучается пользователь, его задачи и поведение? и как все это отражается на интерфейсе. Сначала я прошла вводный онлайн-курс от AIC, потом пошла за практикой в Британку. После нескольких учебных проектов для «Золотой короны» и Mail.Ru я устроилась UX/UI-дизайнером в Tele2. Помимо портфолио, было важно, как я умею работать в команде, какие роли в этих проектах я занимала, какие задачи, кроме интерфейсов могу решать и другие soft skills. Сейчас я работаю над системой лояльности для клиентов Tele2. И это уже совсем по-другому: мы работаем с аналитиками, маркетологами и когда дело доходит до UI, я уже могу аргументировать расположение, форму, цвет каждого элемента интерфейса. У нас на курсе были ребята, которые пришли не из сферы дизайна (маркетологи, менеджеры, разработчики). На курсе они освоили инструменты прототипирования, научились делать какие-то элементы интерфейса. Понятно, что у них нет такого бэкграунда в дизайне, как у графических дизайнеров. Но это так здорово, когда даже менеджеры или разработчики разбираются в дизайне, могут сделать прототип, поправить баннер, иконку и вообще начинают понимать, что дизайн — это большой труд».

«В «МегаЛабс» несколько команд, между которыми распределены продукты «МегаФона» . Например, сейчас мы ищем дизайнеров в команды «МегаФон. Банк» и «МегаФон. ТВ». Когда я уже посмотрел портфолио и общаюсь с UX/UI-специалистом, сначала проверяю знание теории: композиции, типографики, колористики. На каждую из тем задаю несколько вопросов, и если дизайнер отвечает «я так вижу» — сразу минус 1 балл. Но если он, например, предлагает подобрать цвет с помощью триадной схемы — становится понятно, что с основами колористики он знаком. Когда теория проверена, я выясняю, какой из пяти уровней UX по модели Джесса Гарретта наиболее «прокачан» у кандидата, и в зависимости от уровня даю несколько задач. Дизайнеры продуктов «МегаФона» — это люди, которые создают интерфейсы исходя из целей и потребностей клиентов компании. Предпочтение отдается тем, кто понимает проблемы и на месте предлагает несколько вариантов решения. Вопросы по разработке тоже всегда звучат на собеседовании. Обычно я показываю несколько сайтов и спрашиваю, сколько колонок в сетке, или чем отличается JS от CSS. Дизайнер должен уметь все это объяснить, чтобы «упаковывать» свои идеи на понятном для разработчиков языке».

3. Сложно ли найти работу? С одной стороны, отрасль испытывает нехватку таких специалистов и готова много платить, с другой, сейчас многие дизайнеры в поиске работы и долго не могут найти приличное место. В чем проблема тех и других? Прежде всего нужно изменить мышление. От «как сделать красивые экраны для портфолио» к «как сделать людей более счастливыми после взаимодействия с продуктом». Может получиться так, что вообще не придется рисовать экранов, и люди скажут за это спасибо. Для создания этих артефактов как раз используются актуальные дизайн-инструменты, методологии: Design thinking, User story mapping, User Flow Mapping, Customer Journey Mapping, Split-тестирования, Usability-тестирования, количественные исследования и многие другие. Хотя порой можно прийти к правильным результатам неправильным путем. Ситуация рынка новых профессий нестабильна, сейчас это довольно востребованное и прибыльное занятие, но спрос рождает предложение.

Евгений Засименко, выпускник БВШД, product-дизайнер в Avito

«Я начал искать работу продуктового дизайнера за несколько месяцев до окончания курса. Нельзя сказать, что очень активно, но в Avito мне понравилось, когда мы были там на экскурсии от Британки. Процесс трудоустройства был довольно стандартный для сферы дизайна: просмотр портфолио, тестовое задание, два собеседования, и я получил офер. Продуктовая разработка — это прежде всего командная работа, в которой дизайнер должен участвовать с самого начала и заниматься отрисовкой интерфейсов на основе метрик и исследований, уметь создавать прототипы для тестов, работать в связке с разработчиками и, самое главное, должен помогать достичь общей цели».

Процессы компаний, в которые требуется продуктовый дизайнер, поднимают планку вхождения: помимо понимания дизайн-инструментов, требуется еще и практический опыт их использования, а также умение работать в команде. Поэтому нашим студентам, помимо актуальных инструментов и методологий, мы даем реальные кейсы от крупных брендов и объединяем их в кросс-функциональные команды. За этот год нам удалось сделать около 20 проектов для самых разных типов компаний: от ожидаемого финтеха — «Альфа-банк» МТС , «МегаФон» — до стартапов из сферы агротеха. Многие студенты смогли найти работу по итогам защиты проектов в тех компаниях, для которых делали проект, потому что заказчики в процессе видят их компетенции и практический опыт.

Денис Ушаков, выпускник БВШД

«Наш проект заключался в разработке мобильного приложения AgroClick для компании Exact Farming. Приложение для агронома-скаутера помогает ему содержать все данные о растениях в одном месте, структурировать их и быстро ими делиться. Суть решения — ускорение коммуникации между агрономом-скаутером, который весь день находится в поле и собирает информацию о культурах, и агрономом-специалистом, который в офисе принимает ключевые решения, например, по закупке пестицидов. Сейчас я продолжаю работу над проектом в качестве продуктового дизайнера уже в штате этой компании. Заказчик сам предложил мне позицию продуктового дизайнера, поскольку они уже видели, на что я способен, у нас был опыт совместной работы. Мне кажется, почти все одногруппники к концу обучения устроились на должность, связанную с UX/UI в такие компании, как «Райффайзенбанк» , «Сбербанк Технологии», Tele2, Mail.ru, IBM Россия и другие».

4. Продолжится ли рост спроса на таких специалистов в ближайшие 5 лет? В связи с тем что бизнесы разных компаний — от банков до ресторанов — оцифровываются, можно ожидать рост инхаус-разработки и переход на продуктовые рельсы заказной разработки. Следовательно, потребность в UX/UI-дизайнерах будет высокой. Не могу обещать золотых гор, так как рынок новых профессий все быстрее и быстрее адаптируется под спрос, как это было со специалистами по большим данным, машинному обучению, блокчейну и прочим направлениям, но образованный продуктовый дизайнер с хорошим портфолио и послужным списком стоит сейчас дорого и востребован по всему миру.

Алина Ермакова, начальник отдела аналитических исследований пользовательского взаимодействия в «Сбербанк-Технологии»

«Я думаю, что тут дело ни сколько в названии «UX/UI-дизайн», сколько в функционале и ответственности. Спрос не упадет, конечно, но на кого? Наблюдаются волны: сначала все искали универсала — дизайнера-верстальщика-копирайтера. Это было связано с тем, что у компаний или не было на это денег, или они не понимали, зачем их тратить на дизайнеров. Потом начался хайп UX, появились инхаус-отделы исследований и проектирования, в ходу стали понятия не столько кнопки, сколько пользовательского опыта. Начали играть в тестирования, дизайн-мышление, айтрекеры. Начали думать процессами, а не экранами. Я думаю, следующая волна будет направлена на осознанность и внедрение основных понятий и принципов UX во все профессии, занимающиеся созданием продукта. То есть востребованы будут специалисты, которые на уровне ДНК понимают принципы исследований, основных методов анализа пользователей и процессов, проектирования опыта. И это не исключает высокие дизайнерские скиллы. Я верю в рост именно дизайнерской компетенции, потому что проектировщик — это хорошо, но чувство прекрасного в широком смысле слова никто не отменял».

5. Как работа UX/UI-дизайнера отражается на повседневной жизни? Если принять что практически все, чем мы пользуемся, было придумано дизайнерами, то почти все массовые цифровые сервисы — мобильные сайты, web-сервисы и другие — придумываются сейчас Digital Product Designer'ами. Банковские приложения, услуги операторов связи, электронная коммерция, сервисы знакомств, геолокационные и информационные сервисы… Продолжать можно долго — легче открыть рабочий стол мобильного телефона или десктоп ноутбука и полистать установленные приложения. Все это — цифровые продукты, над логической и визуальной составляющей которых работают UX/UI-дизайнеры.

Проект студентов курса «UX/UI дизайн» БВШД для МТС: мобильный гид для адаптации и развития сотрудников МТС Работа может заключаться как в создании совершенно нового продукта, так и перевода в цифровой вид существующих услуг. Например, наши студенты делали кейс для МТС — мобильный гид для адаптации новых сотрудников и их развития с системой геймификации и другими функциями. Система адаптации была всегда: от стандартного отдела кадров до HR-служб и системы менторства, но именно цифровое решение — это что-то новое. Оно более гибкое, эффективное и позволяет решать разные задачи компании через единый сервис: нетворкинг, обучение, организация работы сотрудников. Время жизни прибыльных бизнес-моделей стремительно сокращается. Чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно создавать новые и развивать уже имеющиеся цифровые продукты. Бренды, которые не могут адаптироваться к скорости, «вылетают с трассы». Поэтому современные компании переходят на быстрые адаптивные циклы постоянных изменений. Это как раз про пресловутый Agile и Scrum. Design-Develop-Learn и опять по кругу. Следовательно, дизайн-экспертиза как часть этого круга становится основополагающей.

Алина Ермакова, начальник отдела аналитических исследований пользовательского взаимодействия в «Сбербанк-Технологии»

«Пару недель назад я вернулась с конференции Enterprise UX в Сан-Франциско . Большие компании рассказывали, как проектируют госсервисы, или большие финтех-системы, или, например, как Uber сохраняет консистентность, находясь в 77 странах мира. UX/UI у них уже в ДНК. Это не этап, не метод, это нормальный продакшн-процесс. Нет церемоний прохождения дизайн-мышления, например. Весь процесс создания продуктов и есть дизайн-мышление. Команда использует необходимые методы там, где чувствуют, что надо. Это часть работы. И на сцену выходили не молодые дизайнеры-хипстеры, нанятые отрисовывать интерфейсы. Выходили дяди и тети за 45, владельцы бизнесов, управляющие директора корпораций. Потому что это уже на уровне здравого смысла».

6. Какие методологии сейчас наиболее популярны? В России культура продуктового дизайна сейчас только зарождается. Фреймворк «Дизайн-Мышление» (Design Thinking) — уже стал неотъемлемой частью программы внутреннего корпоративного обучения в наших крупных компаниях и корпорациях: «Росатом» «Сбербанк» , «Альфа-банк» и других. В цифровых компаниях традиционно популярны деривативы Design Thinking — Google Ventures Design Sprints, IBM Design Thinking, а также различные инструментальные части Design Thinking — моделирование персонажей, этнографические исследования, карты стейкхолдеров, картирование пользовательских путей (Customer Journey Mapping) и прочие. Относительно новым, но заслуживающим внимания является фреймворк Jobs To Be Done, где продукт разрабатывается не столько на основе характеристик пользователя, сколько на основе ситуации, в которой он оказался. Востребованность методологии зависит как от сферы деятельности компании, так и от внутренних процессов. Внедрить тот же Scrum в крупной компании дольше и сложнее, чем в стартапе, но все реально, главное — желание делать классный продукт для людей.

Дмитрий Ершов, руководитель по облачным сервисам АО «МегаЛабс»

«Для продуктов, которые не будут меняться, мы используем классическую каскадную модель разработки, а для постоянно развивающихся — выбираем SCRUM. Новые продукты или функциональности описываем с помощью диаграмм вариантов использования, но примеряем концепцию Jobs To Be Done, в которой такие диаграммы не нужны. Во время планирования новых релизов, мы оцениваем функционал по важности для пользователей, для бизнеса и по трудозатратам. Самое сложное — оценить важность для пользователей. Чтобы добиться большей объективности, используем фреймворк HEART. Он помогает смотреть на новые функциональности через призму целей пользователей. Иногда возникают споры, например, владелец продукта не согласен с дизайнером. В таких случаях мы разрабатываем и запускаем разные варианты одновременно, чтобы оценить эффективность каждого из них. Наиболее эффективное решение определяется статистикой поведения пользователей».

7. В какие отрасли интегрируются методики UX/UI-дизайна в будущем? Если брать мировую практику, медленнее всего развиваются сферы с низкой конкуренцией, например, государственные сервисы — там есть где приложить руку. В нашей стране традиционно низкая финансовая и правовая грамотность, в силу этого не так быстро, как хотелось бы, появляются продукты, направленные на управление благосостоянием и всевозможные юридические сервисы. На курсе мы как раз много занимаемся финтехом, один из недавних кейсов — мобильный сервис, помогающий человеку управлять своими финансами и заниматься инвестированием. Чтобы снять барьер коммуникаций между банком и пользователем, студенты пришли к решению сделать инструмент в формате чат-бота, который может работать в любом удобном для пользователя мессенджере.

Проект студентов курса «UX/UI дизайн» БВШД для банка «Ак Барс» : личный финансовый помощник, инструмент для инвестиций в любом удобном мессенджере.

Общепризнанным локомотивом в применении дизайн-мышления много лет является IDEO. Из их последних кейсов можно увидеть, что эта методология активно начинает применяться в сфере образования, разработки носимой электроники, решении глобальных проблем. Очевидно, что рост конкуренции в различных видах бизнеса заставил компании перейти в цифровое измерение. Поэтому если сегодня мы видим, что агротех, медицина, ресторанный бизнес и другие офлайн-сферы начали предоставлять услуги онлайн, то завтра им потребуются наши методологии, чтобы предложить рынку новые функции и продукты, придумывать и обновлять свои digital-решения быстрее, быть более гибкими и делать своих клиентов счастливее. «Большинство компаний все еще воспринимают UX/UI-исследования, дизайн-мышление и другие креативные методики как услугу, отдельный сервис, который можно заказать или нанять. «Мыслить как дизайнер» нельзя купить, надо начать. Всем =)», — говорит Алина Ермакова, начальник отдела аналитических исследований пользовательского взаимодействия в «Сбербанк-Технологии».

