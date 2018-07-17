«ГРИГОРИЙ Р.» Правда о великом старце 

На Первом канале 22 июля в 10:15 и 12:15 покажут фильм Андрея Малюкова о знаменитом старце, сыгравшем в судьбе России не последнюю роль. В главной роли — Владимир Машков.
Великолепный подбор актеров — Владимир Машков (Распутин), Андрей Смоляков (Свиттен), Ингеборга Дапкунайте (Александра Федоровна), Валерий Дегтярь (Николай II), Екатерина Климова (Вырубова), Анна Дюкова (княжна Милица), Наталья Суркова (Прасковья) и др. — поможет вам перенестись в атмосферу времени «царствия Григория». Его убили в декабре 1916 года, а в феврале 1917-ого в России рухнуло самодержавие. По указу Временного правительства следователь Генрих Иванович Свиттен должен найти доказательства того, что Распутин был безбожником, погубившим Россию. Следователь допрашивает более ста пятидесяти человек, которые знали Распутина, отсеивая слухи и домыслы о его деяниях. Результаты расследования оказываются далеко не такими однозначными, как хотелось бы высокому начальству Свиттена…
Распутина убили в декабре 1916, а через два месяца, в феврале 1917 в России рухнуло самодержавие. По указу Временного правительства была создана госкомиссия по расследованию убийства «старца». Следователь Генрих Свиттен допросил более ста пятидесяти человек, проходящих в качестве свидетелей по делу об убийстве, и все, с кем бы он ни говорил, сходились в одном: Григорий Распутин был человеком незаурядным. Этому «малограмотному мужику» с темным прошлым каким-то невероятным образом удавалось оказывать невиданное влияние на членов царской семьи и на курс государственной политики. Свиттен по крупицам собирал не только информацию о той страшной ночи, когда произошло убийство Распутина, но и факты из его жизни. Следователь отсеивал все слухи и домыслы о «деяниях старца», чтобы попытаться сложить реальную картину: кем же был на самом деле могущественный временщик Григорий Ефимович Распутин?
— Съемки в Новгороде длились 9 дней и проходили на двух основных комплексных объектах — Антониевом монастыре и Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы».
— В Новгород было доставлено 2 микроавтобуса с реквизитом и 7-метровая фура с обстановочным реквизитом.
— В новгородских съемках приняли участие местные гуси, козы и утки. А вот корову и двух свиней пришлось везти из Питера, поскольку никто из жителей Новгорода не хотел расставаться со своим домашним скотом, особенно с коровой, у которых в тот момент был дойный сезон. Естественно, животные помучили съемочную группу. То свинья наотрез отказывалась заходить в сарай, и пришлось ей одевать на голову ведро и тянуть в помещение за хвост. То куры разбегались по всему музею-заповеднику, и их ловила вся съемочная группа. И уж никто не мог объяснять гусям, что им надо постоять в кадре не полторы минуты, а час.
— Получить разрешение на съемки в церквях и монастырях очень сложно. Существует распоряжение Патриарха с большой осторожностью пускать съемочные группы, любые, не зависимо от тематики фильма. Церковь не приветствует съемки фильмов про Распутина на своей территории. С этим столкнулась еще французская группа «Распутина», где снимался Жерар Депардье. «Григорий Р.» Андрея Малюкова сталкивается с той же проблемой. Едва узнав, о ком снимается кино, священники отказывали съемочной группе.
— После отказа было решено снимать в Антониевом монастыре, основанном в 1117 году и относящемуся к архитектурным памятникам Великого Новгорода. Здесь уже нет монастыря, поэтому съемочная группа никому не помешала. Снимали в Соборе Рождества Богородицы, где не ведутся службы — это музей. И у каменной стены, окружающей монастырь. Вокруг нее художники-постановщики возвели за два с половиной дня уникальную декорацию «строительных лесов», которые не касались ни крыши, ни самой стены, чтобы не повредить памятник архитектуры. По сюжету, Распутин и послушник Денис (актер Игорь Лепихин) ведут ремонт монастырской крыши, и Денис срывается вниз.