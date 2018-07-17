«ГРИГОРИЙ Р.» Правда о великом старце

Распутина убили в декабре 1916, а через два месяца, в феврале 1917 в России рухнуло самодержавие. По указу Временного правительства была создана госкомиссия по расследованию убийства «старца». Следователь Генрих Свиттен допросил более ста пятидесяти человек, проходящих в качестве свидетелей по делу об убийстве, и все, с кем бы он ни говорил, сходились в одном: Григорий Распутин был человеком незаурядным. Этому «малограмотному мужику» с темным прошлым каким-то невероятным образом удавалось оказывать невиданное влияние на членов царской семьи и на курс государственной политики. Свиттен по крупицам собирал не только информацию о той страшной ночи, когда произошло убийство Распутина, но и факты из его жизни. Следователь отсеивал все слухи и домыслы о «деяниях старца», чтобы попытаться сложить реальную картину: кем же был на самом деле могущественный временщик Григорий Ефимович Распутин?

— Съемки в Новгороде длились 9 дней и проходили на двух основных комплексных объектах — Антониевом монастыре и Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы».

— В Новгород было доставлено 2 микроавтобуса с реквизитом и 7-метровая фура с обстановочным реквизитом.

— В новгородских съемках приняли участие местные гуси, козы и утки. А вот корову и двух свиней пришлось везти из Питера, поскольку никто из жителей Новгорода не хотел расставаться со своим домашним скотом, особенно с коровой, у которых в тот момент был дойный сезон. Естественно, животные помучили съемочную группу. То свинья наотрез отказывалась заходить в сарай, и пришлось ей одевать на голову ведро и тянуть в помещение за хвост. То куры разбегались по всему музею-заповеднику, и их ловила вся съемочная группа. И уж никто не мог объяснять гусям, что им надо постоять в кадре не полторы минуты, а час.

— Получить разрешение на съемки в церквях и монастырях очень сложно. Существует распоряжение Патриарха с большой осторожностью пускать съемочные группы, любые, не зависимо от тематики фильма. Церковь не приветствует съемки фильмов про Распутина на своей территории. С этим столкнулась еще французская группа «Распутина», где снимался Жерар Депардье . «Григорий Р.» Андрея Малюкова сталкивается с той же проблемой. Едва узнав, о ком снимается кино, священники отказывали съемочной группе.