Алексей Попов: «Если бы не Черчесов, наша сборная могла дойти до финала»

С легендой «Амкара» (423 игры в составе красно-чёрных!) Алексеем Поповым корреспондент «АиФ-Прикамье» беседовал накануне финального матча чемпионата мира.

«Хочется, чтобы победила Франция . Иначе чемпионат мира в спортивном плане трудно будет назвать успешным. Французы больше заслужили чемпионство», — сказал Алексей.

Так и вышло: мощная французская машина, которую из звёздных игроков слепил Дидье Дешам , переломила и дерзких хорватов. Пусть кого-то и воротит от их столь прагматичного и порой скучного футбола.

Но говорили мы с Алексеем Поповым, который сейчас трудится старшим тренером в возрождённой «Звезде», не только о прошедшем в России мундиале.

Альтернатива «Амкару»?

Александр Переверзев, «АиФ-Прикамье»: Алексей, новость о воссоздании ФК «Звезда» совпала по времени с информацией о трудностях «Амкара» в получении лицензии РФПЛ. В итоге «Амкар» сейчас ликвидируют. Многие его поклонники уверены, что возрождение «Звезды» — это кость, которую пермским болельщикам кинули, не сумев сохранить «Амкар». Как, когда и кому пришла идея возродить «Звезду»?

Алексей Попов: О возрождении клуба мы начали говорить в конце прошлого года. Я пригласил на встречу руководителя пермской СДЮСШОР по футболу Олега Гаврилова, последнего начальника «Звезды» в 90-х годах прошлого века Валерия Волошина и Константина Парамонова . Мы хотели посотрудничать с Олегом Гавриловым в создании профессиональной команды на базе его воспитанников. Он предлагал собрать команду для участия в турнире КФК (коллективы физической культуры — Авт.). Но нам КФК была не интересна, мы сразу нацеливались на участие в ПФЛ (третья по силе лига в России — Авт.). Потом Валерию Волошину удалось пообщаться с краевыми властями на эту тему, так всё и закрутилось.

-Значит, инициатором создания «Звезды» были вы?

-Да. Раз уж «Амкару» я, как специалист, был не нужен, но хотелось заниматься любимым делом — футболом. С Волошиным и Парамоновым мы решили создать профессиональную команду для подготовки пермских игроков, которая могла бы стать трамплином для их попадания в «Амкар». Мы не рассматривали наш будущий клуб «Звезда» как альтернативу «Амкару». Наоборот, мы собирались воспитывать наших — прикамских — футболистов для красно-чёрных. В этом плане «Амкар», выступающий в премьер-лиге, для нашего клуба был бы большим подспорьем. Но, к сожалению, его не сберегли. Но к этому давно всё шло. Специалисты, которые работали в «Амкаре», непрофессионально подходили к делу, все они были варяги, которых не интересовала ни история, ни будущее развитие клуба.

-Власти края сразу поддержали возрождение «Звезды»?

— Нет, не сразу. У них были разные вопросы к нам, на их согласование и проработку ушло полгода. В итоге только в конце апреля-начале мая власти края решили, что нужен ФК «Звезда».

-Нет ощущения, что вас поддержали после того, как ситуация с «Амкаром» запахла жареным и стало ясно, что клуб не жилец?

-Возможно, это имеет под собой почву, и нас использовали каким-то образом. Не могу говорить за руководство края. Но, повторю, мы изначально планировали создать «Звезду» как платформу для местных футболистов, чтобы они потом попадали в «Амкар». А политические моменты и нюансы нас не касаются. Пока нам подтвердили, что мы будем стабильно выступать в ПФЛ.

«Найдутся спонсоры — подумаем о ФНЛ»

— Это означает, что на участие в ФНЛ не собираетесь замахнуться?

-Да, такой задачи не стоит, потому что у края нет денег. Наш клуб ведь на сто процентов финансируется из регионального бюджета (в этом году выделили 45 млн рублей — Авт.).

Но если мы найдём спонсоров, которые захотят, чтобы команда развивалась и поднималась выше, то почему бы и нет? Сейчас посмотрим, что из себя представляют пермские футболисты, может ли команда, составленная из своих воспитанников, быть конкурентоспособной. Наверное, сегодня наш клуб единственный в России, где играют только местные воспитанники: игроки либо родились в Прикамье, либо прошли школу-интернат «Амкара» с девяти лет.

Понятно, что на каждый матч мы будем выходить с желанием только победить, и быть первыми в турнирной таблице. Если хочешь развиваться, ты должен стремиться к самым высоким местам, играть на максимальной самоотдаче.

Если появятся спонсоры и заинтересованные лица, которые захотят помогать «Звезде», при этом сам клуб будет финансово прозрачным, то почему бы в будущем не подумать о ФНЛ? Не думаю, что губернатор будет против. Краевой закон софинансирования профессиональных клубов 50 на 50 тоже никто не отменял.

-Многих знатоков пермского футбола удивляют и даже раздражают синие цвета формы «Звезды».

-Поймите, команду создали только в мае, пришлось в жёстком цейтноте решать массу вопросов –получать лицензию ПФЛ, собирать игроков, организовывать и ехать на сборы. Времени на разработку формы просто не было. На днях мы утвердили герб «Звезды», доработав старый на современный лад. На нём исторические цвета клуба — синий, красный и зелёный. И с формой, дайте время, разберёмся: цвета на ней будут такие же, как на гербе.

— В первом созыве есть несколько футболистов, которые в разное время засветились в «Амкаре»: Секретов, Тюкалов, Субботин, Шумайлов. А вообще сложно было собрать команду из пермских ребят?

-Нет. Все они были на заметке у Константина Валентиновича (Парамонов — Авт.), он знал, кого можно пригласить, у него были их контакты. Поверьте, все, кто играл за пределами края, рады были вернуться домой. Помимо названных вами уже опытных игроков в команде есть перспективные ребята из СДЮСШОР и дубля «Амкара». Как показали наши сборы в Крымске , со всеми нашими футболистами можно работать и далеко пойти.

-Сразу после окончания игровой карьеры вы заявили, что тренерство это не ваше.

-Да, говорил такое (улыбается). Но с годами осознал, что не могу жить без футбола, есть опыт и понимание игры, которым хочется делиться. Говорят, что я хочу быть президентом «Звезды». Да ничего подобного. Хочу быть с командой, помогать футболистам развиваться. Можно это делать в качестве тренера или начальника команды. Власть в клубе меня не интересует.

В чём вижу миссию «Звезды»? Хочется выстроить в Перми правильную детскую футбольную школу, чтобы воспитанники не терялись при переходе в профессиональный спорт. Для этого нужно, чтобы детские наставники делали правильные акценты тренировках, понимали, для чего и чем они занимаются.

-Как будет строится эта работа?

— От «Звезды» будет куратор. Он будет просматривать весь тренировочный процесс в спортшколах. Планируем отправлять детских тренеров на курсы повышения квалификации, чтобы они понимали, как правильно работать с ребятами. Многие сегодня гонятся исключительно за результатами и кубками, что недопустимо в детском футболе.

Мбаппе — монстр, Неймар — разочаровал

-К завершению вашей карьеры приложил руку Станислав Черчесов : вы ушли из «Амкара» и из большого футбола, когда он в 2013 году возглавил пермский клуб. Тогда вы сказали, что как тренер он хороший специалист, а как человек, мягко говоря, не очень.

— Я и сейчас это могу повторить. Возможно, если бы не Черчесов, то наша сборная играла бы в финале чемпионата мира.

-Даже так?!

-А посмотрите, какой слабый чемпионат мира! Многие фавориты выбыли на ранних стадиях, кто-то, как Италия , вообще не прошли отбор на турнир. Средний класс команд выровнялся. И ещё вопрос почему так случилось: это остальные сборные подтянулись или уровень мастерства ведущих команд упал? Совсем не исключаю второй вариант. В любом случае горжусь российскими футболистами! Всегда верил в наших игроков, знал, что им по силам многого достичь. Но игры-то у нашей сборной не было. Да, самоотдача и физическое состояние были на высоте, ещё бы командного мастерства добавить, и тогда, возможно, пробились бы в финал.

Перед началом чемпионата мира говорил, что если выиграем первый поединок у Саудовской Аравии , то из группы точно выйдем. Так и получилось: наши ребята разгромили азиатскую сборную, почувствовали уверенность в своих силах и у них попёрло. Тем более что физическая форма у них была отличная. Этого не отнять — с «физикой» помощники Черчесова работают хорошо. Не знаю, какой Станислав Саламович мотиватор, но то, что материться он умеет хорошо, это я вижу по кадрам на ТВ и по тому, как он общается с журналистами. Как человек он не достоин возглавлять нашу сборную.

-Но считается, что в попадании нашей сборной в восьмёрку лучших на чемпионате мира велика роль именно Черчесова, как тренера.

-А я так не считаю. Повторю, мы могли бы ещё выше запрыгнуть.

-Матч россиян с Испанией понравился? Было немало и тех, кто критиковал нашу сборную за антифутбол и автобус у ворот.

-По-другому с испанцами и нельзя было сыграть. Другое дело, что подопечные Йерро сами неправильно играли. Не столько заслуга российских футболистов, что они выстояли, сколько сами испанцы выбрали неправильную тактику. Но это не умаляет того, что наша сборная заслуженно победила, пусть и в серии пенальти. Этот чемпионат мира наглядно показал, что у нас есть качественные, хорошие игроки. Мы — футбольная страна! У россиян заложены хорошие футбольные гены. При правильном подходе к детскому футболу, если в регионах будут такие же центры, какой в Краснодаре построил Галицкий, наша сборная в будущем может всех порвать.

-Наши могли одолеть хорватов в четвертьфинале?

-Конечно. Играли бы наши чуть по-футбольному или если бы нам улыбнулась удача. Пенальти — это лотерея, здесь мог любой забить или не забить. Но хорваты меня, конечно, поразили. Не знаю, что они там едят или пьют, но выдержать в плей-офф чемпионата мира три матча подряд по 120 минут и выиграть их — дорогого стоит. И ведь без травм! Может, медицина у них на таком уровне? Те же англичане обязаны были их побеждать, хорошо играли полтора тайма, имели несколько неплохих возможностей увеличить преимущество при счёте 1:0. Понятно, когда пропускаешь, то преимущество получает соперник, что и произошло в полуфинале с англичанами.

-Но ведь между матчами плей-офф были достаточные паузы?

— Здесь дело не только в физике. Хотя после таких поединков ноги начинают болеть на третий день, а хорваты после встречи с нами играли с англичанами уже на четвёртый день. Сложнее — в эмоциональном плане восстановиться и подготовиться к следующему матчу.

-Прославившийся на всю Россию и Украину Домагой Вида после матчей пиво пил. Может, в этом секрет?

— (Смеётся). Может, действительно, ему это помогало отключить мозги после игр.

-Кто из игроков впечатлил на турнире?

— 19-летний Мбаппе просто феноменален, такое творит! Очень резкий, быстрый, думающий игрок. Раздаёт голевые передачи, сам забивает, несётся с сумасшедшей скоростью. Прямо сейчас это один из лучших игроков в мире.

— А кто разочаровал на мундиале?

-Не понравился Неймар, его непрофессиональное поведение на поле.

«Рад за Черышева и Игнашевича»

-Сейчас многие гнобят Фёдора Смолова , у которого чемпионат мира откровенно не задался.

-У нас от любви до ненависти один шаг, и наоборот. Поэтому ему надо к этому спокойнее относиться. Главное, чтобы он сам взялся за голову.

-Может, тактика сборной не подходит под его лучшие качества?

-Так вопрос неправильно ставить. Не команда, а он должен под неё подстраиваться. Сними корону и играй на команду. Поставили левым защитником — играй! Вот Дзюба смог подстроиться. Смолов нет. В сборной, по определению, собраны талантливые футболисты. И Фёдор, безусловно, умеет играть и забивать. Судя по тому, что пишут и говорят про Смолова, он не выдержал испытания медными трубами. Такое впечатление, по крайней мере, создаётся со стороны. Если это так, то ему нужно расставить приоритеты: что тебе дороже — футбол или медийность, желание себя засветить? Фёдор уже проходил что-то подобное на заре своей карьеры, потом взялся за ум и выбрался из той ямы: доказал, что может классно играть и забивать. У Дзюбы тоже разные периоды были в карьере, но он мне всегда нравился, умный игрок. Ещё и выкладывается по полной.

-Вы ведь играли против Дзюбы. Сложно ему противостоять?

-Против таких футболистов нужно умно играть. Не давать им почувствовать, где ты находишься. Потому что они любят знать, где ты, чтобы опережать на шаг-два. А когда он тебя не видит и не чувствует, то ему тяжело, он начинает теряться. Дзюбе нельзя давать принимать мяч. Как это сделали французы с Лукаку в полуфинале с Бельгией : они отрезали его от команды и всё: Лукаку растворился. Дзюба по манере чем-то похож на Лукаку.

-Кого ещё кроме Дзюбы выделили бы в нашей сборной?

— Да все понравились. Всегда верил в Дениса Черышева. Было обидно, что Черчесов его редко приглашал в сборную. Хотя это единственный наш игрок, который выступает на высоком уровне в топ-чемпионате, понимает европейский футбол, знает его скорости. Черышев уже тем ценен, что у него в сборной могут и должны учиться наши молодые игроки, видеть на его примере, как играют в Европе. Мне было непонятно, почему Черчесов его не приглашал долгое время. Хорошо, что на чемпионате у Дениса появился шанс показать себя и он им воспользовался сполна.

Сергей Игнашевич , которому на днях исполнилось 39 лет, удивил вас? Не просто попал в команду, но и сыграл достойно.

-Игнашевич ничем не удивил, он поступил как истинный патриот. До чемпионата многие смеялись над его решением вернуться в сборную, думали, что он будет ошибаться и бегать на одной ноге. А он не испугался и ещё раз всем показал, что остаётся очень сильным защитником. Зато теперь, наверное, кусают локти Березуцкие, которые отказались от возможности сыграть на домашнем мундиале. А Игнашевич стал звездой на века, у него получился прекрасный финальный аккорд в выступлениях за сборную.

-Полагаете, что Березуцкие не захотели рисковать?

-Думаю, да. Мне кажется, они решили, что в конце карьеры нет смысла опускать себя в грязь. Ведь перед началом чемпионата вокруг нашей сборной было столько негатива, в неё никто не верил.

-В «Амкаре» вы пересекались с Брайаном Идову , пусть он тогда играл за молодёжку либо уходил в аренду. Могли предположить, что Идову не просто вырастет в хорошего защитника, но и будет выступать за Нигерию ? Причём на чемпионате мира он сыграл очень уверенно.

— В то время сложно было предсказать, что Брайан добьётся такого прогресса. Идову сильно повезло, что в первой же игре за Нигерию он забил гол (в ноябре 2017 года он в товарищеской встрече поразил ворота Аргентины — Авт.). Думаю, благодаря этому его сразу признали в команде. Африканские сборные не особо-то любят играть сзади, в обороне это не очень дисциплинированные команды. А Идову вырос и футбольное образование получил в нашей стране, на четверть русский, он очень дисциплинированный. Ну, и в «Амкаре» всегда умели ставить игру в обороне. Так что Идову знает, как нужно играть в защите, он жёсткий и цепкий футболист. Поэтому Нигерия не могла отказаться от такого игрока. Самое главное, Брайана использовали в африканской сборной так, как надо. Его амплуа — защитник, а не крайний полузащитник, куда его часто ставили в последнее время в «Амкаре». Это не его позиция. В пермском клубе не до конца или не всегда использовали его огромный потенциал, он намного больше пользы бы приносил именно на позиции защитника. Через год-два Идову может стать ещё круче. Правда, сейчас он считается легионером, поэтому ему непросто придётся в «Локомотиве» (на днях Идову подписал контракт с чемпионами страны — Авт.).

Публикация от Bryan Idowu (@idovubryan) 27 Июн 2018 в 3:42 PDT