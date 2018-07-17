В рязанской гостинице задержали буйного постояльца

Рано утром 13 июля в одной из рязанских гостиниц сработала «тревожная кнопка», сообщает пресс-служба региональной Росгвардии. На место происшествия выехала группа задержания вневедомственной охраны в составе сержанта полиции Артема Адрианова и прапорщика полиции Юрия Кокорева

Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что один из постояльцев гостиницы ведет себя неадекватно, агрессивно и оскорбляет персонал. На требования полиции успокоиться, мужчина не реагировал. В результате постояльца гостиницы задержали.