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Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 18 июля 2018 года
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Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 18 июля 2018 года 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Темы номера:
Как крестили малыша Луи, сына Уильяма и Кейт Миддлтон
Мик Джаггер прилетал в Москву на чемпионат мира по футболу
Почему знаменитые дамы крутят романы с мужчинами, порой годящимися им в сыновья
Ольга Бузова выбирает себе мужа в новом реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Об отношениях форварда сборной России Артема Дзюбы и его супруги можно снять захватывающее кино
Алла Пугачева разоткровенничалась в беседе с Олегом Меньшиковым
Эксклюзивные подробности съемок самого засекреченного российского сериала «Метод-2»
Популярный актер Вячеслав Манучаров — о пепельнице Ленина, подарках родителям и пародии на Урганта
Что взять с собой в путешествие с детьми и пожилыми родителями
Как звезды футбола активно меняют внешность с помощью хирургов
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Кейт Миддлтон приревновала мужа к супермодели Экс-участница «Холостяка» впервые стала мамой Экс-жена Домогарова рассталась со вторым мужем после шести лет брака
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