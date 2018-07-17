МЧС высоко оценило систему профилактики и реагирования во время ЧМ-2018

Ринат Еникеев. МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Система реагирования и профилактики на чрезвычайные происшествия во время проведения чемпионата мира по футболу в России была на высоком уровне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС

"Оценка действиям органов госвласти, волонтерам, болельщикам была дана руководством страны. Прошло без происшествий все, на высоком уровне с точки зрения подготовки объектов. Система профилактики и реагирования была на высоком уровне. Важно, что за рубежом все остались довольны", — сказал он.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.