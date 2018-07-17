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МЧС высоко оценило систему профилактики и реагирования во время ЧМ-2018
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МЧС высоко оценило систему профилактики и реагирования во время ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Система реагирования и профилактики на чрезвычайные происшествия во время проведения чемпионата мира по футболу в России была на высоком уровне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
"Оценка действиям органов госвласти, волонтерам, болельщикам была дана руководством страны. Прошло без происшествий все, на высоком уровне с точки зрения подготовки объектов. Система профилактики и реагирования была на высоком уровне. Важно, что за рубежом все остались довольны", — сказал он.
Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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