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РПЦ разработала поисковик православных структур помощи наркозависимым
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РПЦ разработала поисковик православных структур помощи наркозависимым 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата разработал специальный поисковик, который позволит любому желающему легко и быстро найти ближайший к нему церковный реабилитационный центр, сообщили во вторник в синодальном отделе.
"Такой сервис будет удобен для зависимых и их близких, которые ищут, куда обратиться за помощью. Также данный каталог представляет интерес для всех, кто интересуется системой церковной помощи наркозависимым: православных и светских специалистов по работе с зависимыми, представителей государственных, муниципальных органов власти и общественных организаций, журналистов", — сказал глава Координационного центра синодального отдела по противодействию наркомании, председатель правления благотворительного фонда праведного Иоанна Кронштадтского епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.
Поисковик размещен на сайте церковной помощи наркозависимым protivnarko.ru. На правой панели сайта есть кнопка «Сеть помощи наркозависимым» — перейдя по ней, посетитель попадет в поисковую систему информационного каталога. Здесь можно по заданным критериям сразу найти организации, помогающие наркозависимым — на определенном этапе церковной реабилитации, в выбранной епархии или на территории конкретного региона.
"Всего в базе на сегодня — информация о 78 некоммерческих организациях и созданных ими 240 подразделениях церковной системы помощи наркозависимым на территории России. Резюме четко структурированы, содержат описательную часть, фотографии и контакты", — отмечается в пресс-релизе.
Например, поисковик поможет выстроить список православных консультационных пунктов для наркозависимых на территории всей России: сегодня их в базе 64. Реабилитационных центров — 79, амбулаторных программ — 14, групп поддержки для наркозависимых и их близких — 60, подготовительных мотивационных центров — 7, центров ресоциализации — 16.
Можно сделать выборку определенных структур помощи наркозависимым по каждому федеральному округу, региону, митрополии или епархии.
Каталог, созданный при поддержке Фонда президентских грантов, будет пополняться новыми организациями и структурами помощи зависимым. Ежегодно в России открывается не менее 10 новых проектов церковной помощи наркозависимым, добавили в синодальном отделе.
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