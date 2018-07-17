Волгоградский ботанический сад участвует в обмене семенами растений 

Волгоградский ботанический сад участвует в международной программе обмена семенами и живыми растениями с ботаническими садами России и иностранных государств.
По данным пресс-службы облкомприроды, в этом году в список семян, предлагаемых ботаническим садом для обмена, вошли 254 вида растений. 16 июля из Волгограда в города России, Германии, Австрии, Бельгии, Польши, Португалии, Италии, США, Румынии, Словакии и Франции было отправлено более 90 заказов. Наибольшим интересом у отечественных и зарубежных коллег пользуются тюльпаны, рябчики, катраны, а также декоративные дикие растения региона — риндера, подорожники, шалфей, душица, монарда, церциса канадского. Сотрудники волгоградского ботсада также заказывают у коллег со всего мира семена и живые растения, пополняя таким образом свои коллекции. По их словам, обмен по специальным спискам семян часто бывает единственной возможностью вырастить виды, которые никак не достать иным путём. Так, например, в ближайшее время в саду появится многолетнее травянистое растение — банан райский. Его семена будут доставлены из Польши.