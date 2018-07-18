Галина Юдашкина призналась, что перестала кормить грудью младшего сына

Маленькому Аркадию нет еще и четырех месяцев.

Сегодня дочь знаменитого модельера поделилась трогательным фото со своим младшим сыном. Одна из подписчиц решила поинтересоваться, а кормит ли Галина ребенка грудью. Звездная мама не стала скрывать, что уже прекратила грудное вскармливание.

Сладкий мой Аркашик 👼🏻

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

18 Июл 2018 в 6:20 PDT Некоторые подписчики осудили Галину Юдашкину за такой поступок. «Как-то мало ((жаль», «Вы хотите сказать что состав смесей лучше? Чем грудное молоко? 🤦‍♀️ мир сошел с ума!», «Это ваш выбор, конечно! Мне жаль, что малышу пришлось привыкать жить без вас так быстро! Вы умничка — много работаете! Просто малышу так хорошо с маминой грудью, тепло, спокойно», — переполошилась аудитория в Instagram.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

25 Апр 2018 в 5:47 PDT Однако многие заступились за маму двоих детей. «Я хочу сказать людям надо уметь закрывать свой рот! А то молоком их кормили, а воспитания и такта недодали)))», «Кому какое дело? Хочет кормит, хочет нет🤷‍♀️ это личное дело каждого. Жаль кому-то 🤪 Пусть за своими детьми следят)», «У меня 5 детей, и никого не кормила. Все с ними в порядке;)», «Неужели если не кормишь грудью то малыш считается без мамы? И не чувствует тепло и спокойствие?🤷🏻‍♀️что за чушь», — поддержали Галину Юдашкину в соцсети.

Кстати, дочь известного модельера уже рассказывала о проблемах с кормлением грудью у первого ребенка. Женщина рассказывала, что вынуждена была рано прекратить грудное вскармливание. И Галина была очень опечалена этим фактом.

С первой беременностью у меня возникли проблемы с кормлением грудью, к сожалению пришлось завершить очень рано, чему я была очень расстроена. Но в эту, я решилась опять попробовать и совсем не пожалела, спасибо @medela.ru за помощь, все стало намного легче, он такой маленький, что нет проблем взять его с собой при необходимости! Если кому-то интересно, то я остановила свой выбор на #medelafreestyle

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

2 Апр 2018 в 8:30 PDT Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта 2018 года.

Мамули, хочу ответить на часто задаваемые вопросы про воспитание нашего Анатольки! Один из первых это — Всегда ли папа говорит на английском с сыном? Второй вопрос — Как так быстро решились на вторую беременность? Мы с мужем сразу решили, когда родился Анатолька, что будем его приучать к двум языкам с рождения. Сейчас мы живем в таком современном мире, что хочется чтобы он в любой точке мира мог объясниться и найти общий язык с любыми людьми. Детки в таком возрасте впитывают все как губка, запоминает на ходу, поэтому это не составляет труда. Что касается беременности, так мы сразу хотели второго ребенка, чтобы разница между ними была не существенная и им было весело друг с другом. Эта беременность начиналась тяжелее чем первая, три месяца токсикоза как по классике, но потом 2ой триместр отличного заряда энергии для работы и новых проектов, осталось совсем немного и будем приветствовать нового члена нашей семьи! P. S. Задавайте свои вопросы и я буду отвечать на них в новых постах! ✌🏻Photo: @elena_bravi_

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

25 Янв 2018 в 8:14 PST Фото: Instagram @gyudashkina