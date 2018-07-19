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Ядовитые скаты вызвали панику на британских пляжах
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Ядовитые скаты вызвали панику на британских пляжах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Отдыхающих на пляжах Британии предупредили об опасных морских скатах, которые буквально наводнили акваторию вблизи побережья острова. Подобное смертоносное существо погубило телевизионного эксперта по живой природе Стива Ирвина, сообщает телеканал «360».
Скатов впервые заметили у побережья острова Джерси. Один морской биолог заявил, что стал свидетелем настоящей сцены из фильма ужасов — люди, спасаясь, бежали прочь из моря, после того как один из купальщиков заметил такого ската.
Ученые считают, что увеличение числа смертоносных существ вблизи побережья связано с продолжительным периодом теплой и спокойной погоды. Она вынудила скатов покинуть более глубокие воды.
Специалисты дали предупреждение об опасности, после того как ядовитые морские животные были замечены в британских водах к югу и востоку от Джерси.
Пловцам советуют не прикасаться к скату и не ловить его. На конце хвоста существа имеется ядовитый шип, который оно может использовать, чтобы отражать нападение хищников или существ, которых воспримет как угрозу. По словам специалистов, даже в удачном случае человеку, пораженному таким оружием, придется посетить больницу, чтобы удалить любые фрагменты ядовитых шипов.
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