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Город будущего нарисуют посетители парка вблизи Бутырского района
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Город будущего нарисуют посетители парка вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 15 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Творческий пленэр на тему «Город будущего» состоится в парке «Дубки», расположенном вблизи Бутырского района. Организатором мероприятия является центр культуры и творчества «Нега». Всех желающих ждут 21 июля.
— Посетителям будет предложено изобразить пейзажи и объекты Москвы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным. По окончании пленэра желающие могут оставить свои работы представителю учреждения для участия в выставке работ, — сообщил художественный руководитель центра Андрей Никульшин.
Начало в 11.00. Напомним, адрес парка «Дубки»: ул. Дубки, д. 6. Вход свободный. (ис)
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