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В Новосибирске ищут подростка в чёрной футболке с цветным рисунком
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В Новосибирске ищут подростка в чёрной футболке с цветным рисунком 

ngs.ru 20 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках 15-летнего Кирилла Короткова.
Подросток ушёл из дома в Заельцовском районе Новосибирска вечером 16 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
«Подросток пропал вчера вечером. Пошёл гулять. Пока будет только информационный поиск», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Как сообщается в ориентировке волонтёров, у пропавшего Кирилла Короткова среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза. Рост пропавшего — 185 см. В день исчезновения он был одет в чёрную футболку с цветным принтом, брюки цвета хаки и тёмно-песочные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 15-летней Анастасии Терентьевой, которая пропала 29 июня.
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