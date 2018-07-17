Всероссийская конференция на тему гособоронзаказа состоялась в Сочи

12 и 13 июля в Сочи прошла всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет».

Новые правила организации раздельного учета, казначейское сопровождение, порядок формирования цен по контрактам в сфере ГОЗ — эти и другие темы обсудили участники конференции в Сочи, организатором которой выступила компания «Дифанс Медиа» из Санкт-Петербурга , а генеральным партнером — новый опорный банк оборонной промышленности — ПАО «Промсвязьбанк»

Минобороны, Подобная форма диалога с каждым годом становится все более востребованной. В подтверждение этому более ста руководителей и ТОП-менеджеров компаний, работающих с государственным оборонным заказом, приехали на конференцию в Сочи, чтобы получить актуальную информацию от авторов новаций в сфере ГОЗ и обсудить свои вопросы с представителями ФАС Федерального казначейства , «АСТ ГОЗ» и других заинтересованных ведомств.

Двухдневный формат конференции «ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет» позволил участникам не только прослушать выступления спикеров, но и получить индивидуальные консультации по применению нормативно-правовых актов в сфере ГОЗ.

Законодательство, регулирующее государственный оборонный заказ, постоянно корректируется. Это вынуждает исполнителей ГОЗ внимательно следить за изменениями, изучать новые требования и правила. Совершенствуя законодательство в сфере гособоронзаказа, государство, тем самым, ведет политику жесткого контроля расходования бюджетных средств. Одновременно возрастает ответственность предприятий за несоблюдение установленных правил.

В частности, Федеральная антимонопольная служба оштрафовала одну из компаний на 350 млн рублей за нарушения при выполнении гособоронзаказа. Это крупнейшее взыскание с момента вступления в силу соответствующего федерального закона в 2015 году, сообщил замглавы ведомства Максим Овчинников , выступивший модератором первого дня конференции.

«Решение, которое мы приняли, вступило в законную силу в 2018 году по результатам судебного рассмотрения, и компания приступила к оплате штрафа в 350 млн рублей. На сегодняшний день, если брать штраф по государственному оборонному заказу, с применением новых положений 275-го федерального закона, которые вступили в силу в 2015 году, это самый крупный штраф», — прокомментировал Максим Овчинников.

Не менее пристально ФАС отслеживает случаи картельного сговора в сфере гособоронзаказа, планируя полностью искоренить их через два года. Антимонопольная служба уже добилась значительного снижения числа картелей, сообщил участникам конференции и представителям СМИ заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Даниил Фесюк , ставший модератором второго дня конференции «ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет».

«Сегодня мы видим, что число картелей в сфере гособоронзаказа снижается, не всегда добровольно, конечно же. Мы постепенно вычищаем эту сферу и, таким образом, сведем сговоры «на нет» в ближайшее время. Еще год-два и мы будем наблюдать стабильный ноль в графе по картелям, такова перспектива», — рассказал Даниил Фесюк.

По словам Даниила Фесюка, гособоронзаказ не входит в число лидеров по общему количеству нарушений, и нередко причиной возникновения картелей становится недостаточная компетенция исполнителей ГОЗ.

«Проблемы, связанные со сговорами, мы находим в сферах материально-технического оснащения. Это рынок специальной техники, производство противогазов, защитных средств, систем сигнализации пожаротушения», — сообщил Даниил Фесюк.

В ходе конференции участники получили разъяснения и ответы по теме внедрения мотивационной модели ценообразования, регламентированной Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 года №1465 (Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ). В ходе дискуссии обсуждались роль и место военных представительств Министерства обороны Российской Федерации при ценообразовании и на этапах расчета за продукцию, поставляемую по ГОЗ, особенности их экономической работы. При условии грамотного менеджмента новая модель дает возможность исполнителям ГОЗ получить любую незарегламентированную прибыль за счет экономии издержек.

Об особенностях процедур казначейского сопровождения государственных контрактов и контрактов в сфере ГОЗ рассказала участникам Виктория Карпенко — начальник Управления казначейского сопровождения Федерального казначейства РФ, ставшая модератором одного из круглых столов на конференции.

Живой интерес вызвал доклад руководителя группы методологии фирмы «1С » Александра Яковлева , рассказавшего о методике ведения раздельного учета в системе «1С». Новые правила раздельного учета затрат (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018г. № 543) вызывают разночтения между проверяющими органами и исполнителями ГОЗ, поэтому данная тема стала одной из центральных во второй день конференции. В продолжение обсуждения свой доклад представил Олег Зверев — член правления корпорации «Галактика», презентовавший новую платформу, позволяющую вести раздельный учет, управлять запасами, производством и финансированием оборонных предприятий.

Исполнители ГОЗ получили возможность обратиться с вопросами и предложениями к Олегу Минаеву — руководителю блока ОПК банка «Промсвязьбанк». Решением Правительства РФ «Промсвязьбанк» назначен опорным банком оборонной промышленности РФ. Этот банк не будет единственным уполномоченным банком для обслуживания гособоронзаказа, но примет основную нагрузку в данной отрасли. Господин Минаев напомнил, что банк был выбран опорным не так давно — в конце прошлого года, а статус уполномоченного получил в 2018 году.

ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным государственным банком c более чем 20-летней историей.