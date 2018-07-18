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Бочарова и Воронина не вышли из группы на ЧЕ по пляжному волейболу
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Бочарова и Воронина не вышли из группы на ЧЕ по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу уступили чешкам Мартине Боннеровой и Сарке Накладаловой со счётом 0:2. Для российского дуэта это поражение стало третьим кряду. Таким образом, Бочарова и Воронина не вышли в плей-офф турнира.
Чемпионат Европы среди женщин завершится 21 июля.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Нидерланды Женщины. Группа H. Третий тур  М. Бочарова/М. Воронина (Россия) — М. Боннерова/С. Накладалова (Чехия) — 0:2 (20:22, 17:21).
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