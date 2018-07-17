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Оппозиционер Яковлев просит Чайку привлечь к ответственности руководство Татарстана
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Оппозиционер Яковлев просит Чайку привлечь к ответственности руководство Татарстана 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший депутат городского совета Набережных Челнов Сергей Яковлев попросил Генерального прокурора Юрия Чайку привлечь к ответственности президента Татарстана Рустама Минниханова за отказ переименовать должность главы региона.
В своем «Живом журнале» Яковлев говорит о том, что Минниханов занимается саботажем, отказываясь именоваться «главой региона». «Прошу Вас довести начатое дело до конца и добиться исполнения подписанного Вами 4 февраля 2015 года закона от высших должностных лиц Татарстана, либо отозвать свою подпись с него, остановив публичное нарушение, надругательство над законом. Либо третье — досрочно прекратить полномочия Президента Татарстана Минниханова Р. Н., основания переданы в центральный аппарат ФСБ России», — говорится в тексте.
Яколев известен своими резкими заявлениями. Так, в прошлом году он просил Путина отменить Конституцию республики.
Добавим, что Татарстан сегодня единственный субъект федерации, где руководитель региона именуется президентом.
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