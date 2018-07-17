Оппозиционер Яковлев просит Чайку привлечь к ответственности руководство Татарстана

В своем «Живом журнале» Яковлев говорит о том, что Минниханов занимается саботажем, отказываясь именоваться «главой региона». «Прошу Вас довести начатое дело до конца и добиться исполнения подписанного Вами 4 февраля 2015 года закона от высших должностных лиц Татарстана, либо отозвать свою подпись с него, остановив публичное нарушение, надругательство над законом. Либо третье — досрочно прекратить полномочия Президента Татарстана Минниханова Р. Н., основания переданы в центральный аппарат ФСБ России », — говорится в тексте.

Яколев известен своими резкими заявлениями. Так, в прошлом году он просил Путина отменить Конституцию республики.

Добавим, что Татарстан сегодня единственный субъект федерации, где руководитель региона именуется президентом.